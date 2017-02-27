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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 гру, 2022 12:23
edvardd написав:
Запорожье
40,10/40,15
41,95/42,40
сдал часть "долларов" по 43,30...
в самый раз отнести эти 200 баксов на депозит в банк по 37
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kharkov_val
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Додано: Сер 14 гру, 2022 13:15
Investor_K написав: edvardd написав:
Запорожье
40,10/40,15
41,95/42,40
сдал часть "долларов" по 43,30...
43,3?
в сентябре менял доллар-евро по 0,97, сейчас сдал часть евро по 42,00/0,97=43,30 , такая схема, если пересчитать сентябрьский доллар...
kharkov_val написав: edvardd написав:
Запорожье
40,10/40,15
41,95/42,40
сдал часть "долларов" по 43,30...
в самый раз отнести эти 200 баксов на депозит в банк по 37
ну, не 200... я уже в депо по 37 не играю, считаю, что к моменту их выхода, курс будет 37,,,
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