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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10168101691017010171

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 110
Менше 38,00
3%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
15%
16
40,00-40,50
26%
29
40,50-41,00
16%
18
41,00-41,50
8%
9
41,50-42,00
7%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
11
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 12:23

  edvardd написав:Запорожье
40,10/40,15
41,95/42,40
сдал часть "долларов" по 43,30...

в самый раз отнести эти 200 баксов на депозит в банк по 37
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 13:15

  Investor_K написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,10/40,15
41,95/42,40
сдал часть "долларов" по 43,30...

43,3?

в сентябре менял доллар-евро по 0,97, сейчас сдал часть евро по 42,00/0,97=43,30 , такая схема, если пересчитать сентябрьский доллар...
  kharkov_val написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,10/40,15
41,95/42,40
сдал часть "долларов" по 43,30...

в самый раз отнести эти 200 баксов на депозит в банк по 37

ну, не 200... я уже в депо по 37 не играю, считаю, что к моменту их выхода, курс будет 37,,,
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 13:25

  timbraidmail написав:
  Shaman написав:якесь посилання?

https://www.youtube.com/watch?v=Q7Wi1uX0cdo
очень надеюсь на правильный перевод, а то может он вобще рассказывает о производстве вина или котячем корме :roll:

и кстати, если кому посчастливилось, то на фунте очень сильно много получилось ревальвировать свои накопления, качеля очень серьезная

Да, он любимец z каналов. Вам-то зачем?
stm
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 13:53

  edvardd написав:
в самый раз отнести эти 200 баксов на депозит в банк по 37

ну, не 200... я уже в депо по 37 не играю, считаю, что к моменту их выхода, курс будет 37,,,

Так хіба це проблема? Ви здаєте по 40+ зараз, а не колись, і профіт зараз.
А за 3 місяці просто заберете валюту.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Всім привіт!

Хтось ще думає, що єврік і надалі буде зростати ?

Дякую.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:11

  kharkov_val написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,10/40,15
41,95/42,40
сдал часть "долларов" по 43,30...

в самый раз отнести эти 200 баксов на депозит в банк по 37

Ого, які люди.
Аватарка вже якась не комуняцька)))
Як справи? Ви так топили за рузькій світ, задоволені зараз його практичною стороною?
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:35

  Amat написав:Всім привіт!

Хтось ще думає, що єврік і надалі буде зростати ?

Дякую.

в среднесрок нет, но в ближайшие пару дней его поколбасит...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:47

  timbraidmail написав:
  Shaman написав:якесь посилання?

https://www.youtube.com/watch?v=Q7Wi1uX0cdo
очень надеюсь на правильный перевод, а то может он вобще рассказывает о производстве вина или котячем корме :roll:

и кстати, если кому посчастливилось, то на фунте очень сильно много получилось ревальвировать свои накопления, качеля очень серьезная

это теоретически, практически довольно сложно

1)где купить физический фунт в приличный объемах? (от 20-30к и больше)
2)купюры крупного номинала в хорошем качестве

ответ-отрицательный
prodigy
 
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