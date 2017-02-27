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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 гру, 2022 12:23
edvardd написав:
Запорожье
40,10/40,15
41,95/42,40
сдал часть "долларов" по 43,30...
в самый раз отнести эти 200 баксов на депозит в банк по 37
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kharkov_val
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Додано: Сер 14 гру, 2022 13:15
Investor_K написав: edvardd написав:
Запорожье
40,10/40,15
41,95/42,40
сдал часть "долларов" по 43,30...
43,3?
в сентябре менял доллар-евро по 0,97, сейчас сдал часть евро по 42,00/0,97=43,30 , такая схема, если пересчитать сентябрьский доллар...
kharkov_val написав: edvardd написав:
Запорожье
40,10/40,15
41,95/42,40
сдал часть "долларов" по 43,30...
в самый раз отнести эти 200 баксов на депозит в банк по 37
ну, не 200... я уже в депо по 37 не играю, считаю, что к моменту их выхода, курс будет 37,,,
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Додано: Сер 14 гру, 2022 13:25
timbraidmail написав:
https://www.youtube.com/watch?v=Q7Wi1uX0cdo
Shaman написав:
якесь посилання?
очень надеюсь на правильный перевод, а то может он вобще рассказывает о производстве вина или котячем корме
и кстати, если кому посчастливилось, то на фунте очень сильно много получилось ревальвировать свои накопления, качеля очень серьезная
Да, он любимец z каналов. Вам-то зачем?
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Додано: Сер 14 гру, 2022 13:53
edvardd написав:
в самый раз отнести эти 200 баксов на депозит в банк по 37
ну, не 200... я уже в депо по 37 не играю, считаю, что к моменту их выхода, курс будет 37,,,
Так хіба це проблема? Ви здаєте по 40+ зараз, а не колись, і профіт зараз.
А за 3 місяці просто заберете валюту.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 14:06
Всім привіт!
Хтось ще думає, що єврік і надалі буде зростати ?
Дякую.
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Amat
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Додано: Сер 14 гру, 2022 14:35
Amat написав:
Всім привіт!
Хтось ще думає, що єврік і надалі буде зростати ?
Дякую.
в среднесрок нет, но в ближайшие пару дней его поколбасит...
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edvardd
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Додано: Сер 14 гру, 2022 14:47
timbraidmail написав:
https://www.youtube.com/watch?v=Q7Wi1uX0cdo
Shaman написав:
якесь посилання?
очень надеюсь на правильный перевод, а то может он вобще рассказывает о производстве вина или котячем корме
и кстати, если кому посчастливилось, то на фунте очень сильно много получилось
ревальвировать свои накопления, качеля очень серьезная
это теоретически, практически довольно сложно
1)где купить физический фунт в приличный объемах? (от 20-30к и больше)
2)купюры крупного номинала в хорошем качестве
ответ-отрицательный
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prodigy
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Додано: Сер 14 гру, 2022 15:12
prodigy написав:
2)купюры крупного номинала в хорошем качестве
І стежити щоб не застаріли як 50 і 20
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Дюрі-бачі
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