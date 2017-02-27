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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10168101691017010171

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 111
Менше 38,00
3%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
14%
16
40,00-40,50
26%
29
40,50-41,00
16%
18
41,00-41,50
8%
9
41,50-42,00
7%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
12
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 12:23

  edvardd написав:Запорожье
40,10/40,15
41,95/42,40
сдал часть "долларов" по 43,30...

в самый раз отнести эти 200 баксов на депозит в банк по 37
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 13:15

  Investor_K написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,10/40,15
41,95/42,40
сдал часть "долларов" по 43,30...

43,3?

в сентябре менял доллар-евро по 0,97, сейчас сдал часть евро по 42,00/0,97=43,30 , такая схема, если пересчитать сентябрьский доллар...
  kharkov_val написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,10/40,15
41,95/42,40
сдал часть "долларов" по 43,30...

в самый раз отнести эти 200 баксов на депозит в банк по 37

ну, не 200... я уже в депо по 37 не играю, считаю, что к моменту их выхода, курс будет 37,,,
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 13:25

  timbraidmail написав:
  Shaman написав:якесь посилання?

https://www.youtube.com/watch?v=Q7Wi1uX0cdo
очень надеюсь на правильный перевод, а то может он вобще рассказывает о производстве вина или котячем корме :roll:

и кстати, если кому посчастливилось, то на фунте очень сильно много получилось ревальвировать свои накопления, качеля очень серьезная

Да, он любимец z каналов. Вам-то зачем?
stm
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 13:53

  edvardd написав:
в самый раз отнести эти 200 баксов на депозит в банк по 37

ну, не 200... я уже в депо по 37 не играю, считаю, что к моменту их выхода, курс будет 37,,,

Так хіба це проблема? Ви здаєте по 40+ зараз, а не колись, і профіт зараз.
А за 3 місяці просто заберете валюту.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Всім привіт!

Хтось ще думає, що єврік і надалі буде зростати ?

Дякую.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:35

  Amat написав:Всім привіт!

Хтось ще думає, що єврік і надалі буде зростати ?

Дякую.

в среднесрок нет, но в ближайшие пару дней его поколбасит...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:47

  timbraidmail написав:
  Shaman написав:якесь посилання?

https://www.youtube.com/watch?v=Q7Wi1uX0cdo
очень надеюсь на правильный перевод, а то может он вобще рассказывает о производстве вина или котячем корме :roll:

и кстати, если кому посчастливилось, то на фунте очень сильно много получилось ревальвировать свои накопления, качеля очень серьезная

это теоретически, практически довольно сложно

1)где купить физический фунт в приличный объемах? (от 20-30к и больше)
2)купюры крупного номинала в хорошем качестве

ответ-отрицательный
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 15:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:2)купюры крупного номинала в хорошем качестве

І стежити щоб не застаріли як 50 і 20
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 16:50

От бляха, опять бакс посыпался!
Дайте жизни конвертальщикам, поддержите бизнесменов!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 17:04

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............14.12.2022.........15.12.2022
дата розрахунку............13.12.2022..........14.12.2022
Євро...............................38,578.................38,9273...+0.91%
Долар США....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0645 (вчера 1.0549)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.85 (вчера 104.85)
Вчера после 15-00, после весьма продолжительного периода стабильности, доллар резко обвалился до уровня начала июня и сразу же обосновался на новом уровне, вновь сведя динамику к минимальной.

На МБ наблюдался скачок спроса. НБУ вчера продал около 350 млн, что больше обычного дневного оборота МБ. Интересно, что по данным клиентских операций аномальный спрос наблюдался еще позавчера (вчерашних данных еще нет), но объем интервенций тогда был достаточно скромным, ниже среднего. Похоже, что позавчера банки продавали с позиции. Впрочем, нельзя исключить, что в понедельник была заключена сделка клиента с банком на условиях том, и вчера банк пришел на МБ за валютой. Будем наблюдать.

Крупная сумма гривны, которая в понедельник осталась излишком на коррсчетах, вчера благополучно вернулась в депосертификаты. Природа этого явления мне не понятна. Возникает даже подозрение, что банки слишком поздно разобрались, когда вступает в силу повышенный норматив обязательных резервов :)
Сибарит
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