Додано: Сер 14 гру, 2022 17:04

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.............14.12.2022.........15.12.2022дата розрахунку............13.12.2022..........14.12.2022Євро...............................38,578....................+0.91%Долар США....................36,5686...............36,5686...зафиксированКурс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 1.0549)Индекс доллара DXY в 15-00(вчера 104.85)Вчера после 15-00, после весьма продолжительного периода стабильности, доллар резко обвалился до уровня начала июня и сразу же обосновался на новом уровне, вновь сведя динамику к минимальной.На МБ наблюдался скачок спроса. НБУ вчера продал около 350 млн, что больше обычного дневного оборота МБ. Интересно, что по данным клиентских операций аномальный спрос наблюдался еще позавчера (вчерашних данных еще нет), но объем интервенций тогда был достаточно скромным, ниже среднего. Похоже, что позавчера банки продавали с позиции. Впрочем, нельзя исключить, что в понедельник была заключена сделка клиента с банком на условиях том, и вчера банк пришел на МБ за валютой. Будем наблюдать.Крупная сумма гривны, которая в понедельник осталась излишком на коррсчетах, вчера благополучно вернулась в депосертификаты. Природа этого явления мне не понятна. Возникает даже подозрение, что банки слишком поздно разобрались, когда вступает в силу повышенный норматив обязательных резервов