в самый раз отнести эти 200 баксов на депозит в банк по 37
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 гру, 2022 12:23
Додано: Сер 14 гру, 2022 13:15
в сентябре менял доллар-евро по 0,97, сейчас сдал часть евро по 42,00/0,97=43,30 , такая схема, если пересчитать сентябрьский доллар...
ну, не 200... я уже в депо по 37 не играю, считаю, что к моменту их выхода, курс будет 37,,,
Додано: Сер 14 гру, 2022 13:25
Да, он любимец z каналов. Вам-то зачем?
Додано: Сер 14 гру, 2022 13:53
Додано: Сер 14 гру, 2022 14:06
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Всім привіт!
Хтось ще думає, що єврік і надалі буде зростати ?
Дякую.
Додано: Сер 14 гру, 2022 14:35
Додано: Сер 14 гру, 2022 14:47
это теоретически, практически довольно сложно
1)где купить физический фунт в приличный объемах? (от 20-30к и больше)
2)купюры крупного номинала в хорошем качестве
ответ-отрицательный
Додано: Сер 14 гру, 2022 15:12
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 14 гру, 2022 16:50
От бляха, опять бакс посыпался!
Дайте жизни конвертальщикам, поддержите бизнесменов!
Додано: Сер 14 гру, 2022 17:04
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............14.12.2022.........15.12.2022
дата розрахунку............13.12.2022..........14.12.2022
Євро...............................38,578.................38,9273...+0.91%
Долар США....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0645 (вчера 1.0549)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.85 (вчера 104.85)
Вчера после 15-00, после весьма продолжительного периода стабильности, доллар резко обвалился до уровня начала июня и сразу же обосновался на новом уровне, вновь сведя динамику к минимальной.
На МБ наблюдался скачок спроса. НБУ вчера продал около 350 млн, что больше обычного дневного оборота МБ. Интересно, что по данным клиентских операций аномальный спрос наблюдался еще позавчера (вчерашних данных еще нет), но объем интервенций тогда был достаточно скромным, ниже среднего. Похоже, что позавчера банки продавали с позиции. Впрочем, нельзя исключить, что в понедельник была заключена сделка клиента с банком на условиях том, и вчера банк пришел на МБ за валютой. Будем наблюдать.
Крупная сумма гривны, которая в понедельник осталась излишком на коррсчетах, вчера благополучно вернулась в депосертификаты. Природа этого явления мне не понятна. Возникает даже подозрение, что банки слишком поздно разобрались, когда вступает в силу повышенный норматив обязательных резервов
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