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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10169101701017110172

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 111
Менше 38,00
3%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
14%
16
40,00-40,50
26%
29
40,50-41,00
16%
18
41,00-41,50
8%
9
41,50-42,00
7%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
12
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 18:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Доброго дня. Вирішив трохи погратись з депозитами по 37. Підкажіть, будь ласка, які банки видають доллар без проблем і величезних черг (Київ)? Можливо хтось на власному досвіді вже забирав готівку.
Поки розглядаю Моно, Аккорд і Приват.
Дякую.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 18:43

  asti написав:От бляха, опять бакс посыпался!
Дайте жизни конвертальщикам, поддержите бизнесменов!

да,утром тревога была 3 часа.Не до бакса :D

  Shummi написав:timbraidmail
Опираюсь только на мнение Охрименко :D

а я Alexa Козырева :lol:
https://youtu.be/95VGvnQvRnM?t=1124
Мизантрóп
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  #<1 ... 10169101701017110172
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