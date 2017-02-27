Доброго дня. Вирішив трохи погратись з депозитами по 37. Підкажіть, будь ласка, які банки видають доллар без проблем і величезних черг (Київ)? Можливо хтось на власному досвіді вже забирав готівку.
Поки розглядаю Моно, Аккорд і Приват.
Дякую.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 гру, 2022 18:13
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Доброго дня. Вирішив трохи погратись з депозитами по 37. Підкажіть, будь ласка, які банки видають доллар без проблем і величезних черг (Київ)? Можливо хтось на власному досвіді вже забирав готівку.
Поки розглядаю Моно, Аккорд і Приват.
Дякую.
Додано: Сер 14 гру, 2022 18:43
да,утром тревога была 3 часа.Не до бакса
а я Alexa Козырева
Додано: Сер 14 гру, 2022 19:52
Аккорд, Приват, Укргаз,Райффайзен та багато інших...
З Моно як повезе, бо у цього банку нема відділень.
Додано: Сер 14 гру, 2022 20:08
Re: Валютний ринок в контексті ДС
90%, что это оно. Из своей прошлой жизни помню, что руководство предпочитало перестраховаться и не гнаться за 3 копейками дохода с овернайтов (или теперь депосертов), чем потом иметь нервы с НБУ из-за 5 копеек недовыдержанного средневзвешенного
Додано: Сер 14 гру, 2022 20:11
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Аккорд такой макулатурой отдает, что лучше обходить.
А в остальном отдают более менее все
Додано: Сер 14 гру, 2022 21:10
Не Київ, але з досвіду: аккорд(обидва рази новими кольоровими, підряд номери віддали), абанк, приват, райф, таском, пивденний це ті що норм віддають.
Альфу(сенс) обходьте за кілометр.
Додано: Сер 14 гру, 2022 22:12
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ну если никто не озвучивает, то скажу
Ставка США, как и прогнозировали +50 б.п. итого 4,5%
Главные тезисы с выступления главы ФРС Джерома Пауэлля:
- мы проделали большую работу, но еще предстоит ощутить полный эффект от повышения ставки;
- уровень инфляции замедлился только в октябре и ноябре;
- необходимо больше доказательств того, что инфляция начала замедляться;
- экономика США значительно замедлилась по сравнению с прошлым годом;
- уместно дальнейшее повышение ставки;
- наши решение будут основываться на совокупности поступающих данных
Киев вечер, последнее что всплывало 39,92/39,97
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