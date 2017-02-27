|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 гру, 2022 12:06
edvardd
Лимассол: 1,06/0,94
-
Izya Cy
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 08.11.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 гру, 2022 13:29
edvardd написав:
Запорожье
39,90/40,05
41,90/42,40
39,95/40,10
41,95/42,35
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 8172
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 2622 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 гру, 2022 13:45
хтось може підказати контакти обмінки Лимон, або їх тг канал?
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 299
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|31712
|35284430
|
|
|1698
|12603507
|
|
|7975
|22874810
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|