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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10170101711017210173

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 115
Менше 38,00
3%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
15%
17
40,00-40,50
26%
30
40,50-41,00
17%
20
41,00-41,50
8%
9
41,50-42,00
7%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 12:06

edvardd
Лимассол: 1,06/0,94
Izya Cy
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 13:29

  edvardd написав:Запорожье
39,90/40,05
41,90/42,40

39,95/40,10
41,95/42,35
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 13:45

хтось може підказати контакти обмінки Лимон, або їх тг канал?
ScaryBee
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