edvardd
Лимассол: 1,06/0,94
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 гру, 2022 13:29
Додано: Чет 15 гру, 2022 14:55
Додано: Чет 15 гру, 2022 15:06
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Всім дорого дня
У кого як інтуїція підказує: купляти зараз долари чи ні?
Як навскидку, то 40 за нікомунепортібного це багато в умовах незростання зарплат і пенсій, некритичного зниження ЗВР і зростання грошових агрегатів на 21 відсоток в порівнянні з вереснем 2021 роком.
В той же час, коли закінчиться війна, впаде путінський оскаженілий режим (що неминуче відбудеться), то закордонні інвестиції в Україні зростуть, і за нікому не потрібно і 30 гривень давати ніхто не захоче.
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