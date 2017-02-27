edvardd
Лимассол: 1,06/0,94
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 гру, 2022 13:29
Додано: Чет 15 гру, 2022 14:55
Додано: Чет 15 гру, 2022 15:06
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Всім дорого дня
У кого як інтуїція підказує: купляти зараз долари чи ні?
Як навскидку, то 40 за нікомунепортібного це багато в умовах незростання зарплат і пенсій, некритичного зниження ЗВР і зростання грошових агрегатів на 21 відсоток в порівнянні з вереснем 2021 роком.
В той же час, коли закінчиться війна, впаде путінський оскаженілий режим (що неминуче відбудеться), то закордонні інвестиції в Україні зростуть, і за нікому не потрібно і 30 гривень давати ніхто не захоче.
Додано: Чет 15 гру, 2022 15:34
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............15.12.2022.........16.12.2022
дата розрахунку............14.12.2022..........15.12.2022
Євро...............................38,9273...............38,8541...-0.19%
Долар США....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0625 (вчера 1.0645)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.26 (вчера 103.85)
Интервенции вчера вернулись к нормальному объему.
Во вторник клиентский спрос превышал предложение, но не так существенно, как в понедельник. Подтвердилось предположение, что объемная интервенция вторника была следствием скачка спроса в понедельник. Ситуация похожа на разовую.
Додано: Чет 15 гру, 2022 16:28
Додано: Чет 15 гру, 2022 16:57
А як ви гадаєте, закордонним інвесторам як буде цікавіше заводити свої гроші - по 30 чи по 50 ?
Враховуючи те, що вони зможуть впливати на розмір кредитування\підтримки України за умов -50% ВВП.
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