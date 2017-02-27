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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10170101711017210173

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 115
Менше 38,00
3%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
15%
17
40,00-40,50
26%
30
40,50-41,00
17%
20
41,00-41,50
8%
9
41,50-42,00
7%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 12:06

edvardd
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Izya Cy
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 13:29

  edvardd написав:Запорожье
39,90/40,05
41,90/42,40

39,95/40,10
41,95/42,35
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 14:55

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
39,90/40,05
41,90/42,40

39,95/40,10
41,95/42,35

40,00/40,15
42,00/42,40
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 15:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Всім дорого дня
У кого як інтуїція підказує: купляти зараз долари чи ні?
Як навскидку, то 40 за нікомунепортібного це багато в умовах незростання зарплат і пенсій, некритичного зниження ЗВР і зростання грошових агрегатів на 21 відсоток в порівнянні з вереснем 2021 роком.
В той же час, коли закінчиться війна, впаде путінський оскаженілий режим (що неминуче відбудеться), то закордонні інвестиції в Україні зростуть, і за нікому не потрібно і 30 гривень давати ніхто не захоче.
Did
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 15:34

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............15.12.2022.........16.12.2022
дата розрахунку............14.12.2022..........15.12.2022
Євро...............................38,9273...............38,8541...-0.19%
Долар США....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0625 (вчера 1.0645)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.26 (вчера 103.85)

Интервенции вчера вернулись к нормальному объему.
Во вторник клиентский спрос превышал предложение, но не так существенно, как в понедельник. Подтвердилось предположение, что объемная интервенция вторника была следствием скачка спроса в понедельник. Ситуация похожа на разовую.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 16:28

  Did написав:Всім дорого дня
У кого як інтуїція підказує: купляти зараз долари чи ні?


Купувати
fler
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 16:57

  Did написав:Всім дорого дня
У кого як інтуїція підказує: купляти зараз долари чи ні?
Як навскидку, то 40 за нікомунепортібного це багато в умовах незростання зарплат і пенсій, некритичного зниження ЗВР і зростання грошових агрегатів на 21 відсоток в порівнянні з вереснем 2021 роком.
В той же час, коли закінчиться війна, впаде путінський оскаженілий режим (що неминуче відбудеться), то закордонні інвестиції в Україні зростуть, і за нікому не потрібно і 30 гривень давати ніхто не захоче.



А як ви гадаєте, закордонним інвесторам як буде цікавіше заводити свої гроші - по 30 чи по 50 ?
Враховуючи те, що вони зможуть впливати на розмір кредитування\підтримки України за умов -50% ВВП.

:wink:
Amat
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 17:07

  Did написав:Всім дорого дня
У кого як інтуїція підказує: купляти зараз долари чи ні?
Як навскидку, то 40 за нікомунепортібного це багато в умовах незростання зарплат і пенсій, некритичного зниження ЗВР і зростання грошових агрегатів на [b]21 відсоток в порівнянні з вереснем 2021 роком.[/b]
В той же час, коли закінчиться війна, впаде путінський оскаженілий режим (що неминуче відбудеться), то закордонні інвестиції в Україні зростуть, і за нікому не потрібно і 30 гривень давати ніхто не захоче.

ви вже другий раз задаєте це питання. здається мета не відповідь, але...

дешевшати суттєво не буде, навпаки буде ще дорожче, коли все стабілізується. яка буде емісія на цей момент - невідомо. мінімум буде 400 ярдів.

хтось вже порівнював грошові агрегати на вересень - чому саме на цю дату?
якщо ви бачите лише зростання 21%, то надто поверхово дивитесь, не розуміючи суті - чи просто когось цитуєте.

ще питання, чому ви так впевнено вважаєте, що інвестиції спричинять значне зміцнення грн? поясніть.

купуйте доляр - на середнестроковій перспективі не програєте ;)
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 15 гру, 2022 17:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 17:19

  Did написав:Всім дорого дня
У кого як інтуїція підказує: купляти зараз долари чи ні?
Як навскидку, то 40 за нікомунепортібного це багато в умовах незростання зарплат і пенсій, некритичного зниження ЗВР і зростання грошових агрегатів на 21 відсоток в порівнянні з вереснем 2021 роком.
В той же час, коли закінчиться війна, впаде путінський оскаженілий режим (що неминуче відбудеться), то закордонні інвестиції в Україні зростуть, і за нікому не потрібно і 30 гривень давати ніхто не захоче.

Та різноманітьте вкладення . Щось депозит гривневий , щось гривнево-доларовий , щось долар , щось євро ... Стандартна метода для мінімізації втрат .
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 17:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Amat написав:закордонним інвесторам


у людства буде величезний моральний борг перед Україною
за мужність і велику жертовність нашого народу

тому це будуть не інвестиції, а Донати

одне лише питання-не давати в руки ні кєш ні безнал

а то знов Porche понакупляють як тимошенко

https://www.youtube.com/watch?v=EqbNU3sMSzo
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