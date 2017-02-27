Puente написав:Did написав:Всім дорого дня
У кого як інтуїція підказує: купляти зараз долари чи ні?
Як навскидку, то 40 за нікомунепортібного це багато в умовах незростання зарплат і пенсій, некритичного зниження ЗВР і зростання грошових агрегатів на 21 відсоток в порівнянні з вереснем 2021 роком.
В той же час, коли закінчиться війна, впаде путінський оскаженілий режим (що неминуче відбудеться), то закордонні інвестиції в Україні зростуть, і за нікому не потрібно і 30 гривень давати ніхто не захоче.
Та різноманітьте вкладення . Щось депозит гривневий , щось гривнево-доларовий , щось долар , щось євро ... Стандартна метода для мінімізації втрат .
Лучше всего для Деда все на депозит или в ОВГЗ.