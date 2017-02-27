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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 гру, 2022 18:45
Puente написав: Did написав:
Всім дорого дня
У кого як інтуїція підказує: купляти зараз долари чи ні?
Як навскидку, то 40 за нікомунепортібного це багато в умовах незростання зарплат і пенсій, некритичного зниження ЗВР і зростання грошових агрегатів на 21 відсоток в порівнянні з вереснем 2021 роком.
В той же час, коли закінчиться війна, впаде путінський оскаженілий режим (що неминуче відбудеться), то закордонні інвестиції в Україні зростуть, і за нікому не потрібно і 30 гривень давати ніхто не захоче.
Та різноманітьте вкладення . Щось депозит гривневий , щось гривнево-доларовий , щось долар , щось євро ... Стандартна метода для мінімізації втрат .
Лучше всего для Деда все на депозит или в ОВГЗ.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 20:22
не знаю, кто как но я смотрю на выход из валют, я вот сливал по 41,60, но меня затюкали, и где сейчас 41,60?, в любом случае можно спастись через клуб 100, поэтому выхожу из евро, но у меня с ним проблемы, запасы "под грушей", к ним доступ неоперативный...
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edvardd
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Додано: Чет 15 гру, 2022 20:28
edvardd написав:
не знаю, кто как но я смотрю на выход из валют, я вот сливал по 41,60, но меня затюкали, и где сейчас 41,60?, в любом случае можно спастись через клуб 100, поэтому выхожу из евро, но у меня с ним проблемы, запасы "под грушей", к ним доступ неоперативный...
Груша на даче? )
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