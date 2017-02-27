Did написав:Всім дорого дня У кого як інтуїція підказує: купляти зараз долари чи ні? Як навскидку, то 40 за нікомунепортібного це багато в умовах незростання зарплат і пенсій, некритичного зниження ЗВР і зростання грошових агрегатів на 21 відсоток в порівнянні з вереснем 2021 роком. В той же час, коли закінчиться війна, впаде путінський оскаженілий режим (що неминуче відбудеться), то закордонні інвестиції в Україні зростуть, і за нікому не потрібно і 30 гривень давати ніхто не захоче.
Та різноманітьте вкладення . Щось депозит гривневий , щось гривнево-доларовий , щось долар , щось євро ... Стандартна метода для мінімізації втрат .
не знаю, кто как но я смотрю на выход из валют, я вот сливал по 41,60, но меня затюкали, и где сейчас 41,60?, в любом случае можно спастись через клуб 100, поэтому выхожу из евро, но у меня с ним проблемы, запасы "под грушей", к ним доступ неоперативный...
edvardd написав:не знаю, кто как но я смотрю на выход из валют, я вот сливал по 41,60, но меня затюкали, и где сейчас 41,60?, в любом случае можно спастись через клуб 100, поэтому выхожу из евро, но у меня с ним проблемы, запасы "под грушей", к ним доступ неоперативный...
edvardd написав:не знаю, кто как но я смотрю на выход из валют, я вот сливал по 41,60, но меня затюкали, и где сейчас 41,60?, в любом случае можно спастись через клуб 100, поэтому выхожу из евро, но у меня с ним проблемы, запасы "под грушей", к ним доступ неоперативный...
Груша на даче? )
не, в другой квартире, в более безопасном месте...просто евро брал в долгосрок, поэтому законсервировал...
ЕЦБ ставка Как и ожидалось, ключевая ставка повышена на 0,5 б.п. – до 2%, депозитная ставка – тоже на 0,5 б.п. – до 2,5%. по краткосрочным кредитам –2,75%. Дальнейший рост ставок неизбежен, мы будем это делать регулярно, чтобы достичь таких ограничительных уровней, при которых возможен своевременный возврат инфляции в нашему среднесрочному целевому показателю в 2%. Так что со временем инфляция снизится за счёт сдерживания спроса. Лагард Киев вечер 39,87/39,93 Семга - 550 грн
Текущие ожидания рынка в отношении траектории изменения ставки ФРС... -февраль 2023 года: повышение на 25 б.п. до 4,50%-4,75% -март 2023 года: повышение на 25 б.п. до 4,75%-5,00% -Пауза -Снижение ставки начнется в ноябре 2023 года, продолжится в 2024 году... Все очень примерно. Уже сейчас видно, что немного отклоняемся от графика .. Ну как-то так