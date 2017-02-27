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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10172101731017410175>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 116
Менше 38,00
3%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
15%
17
40,00-40,50
27%
31
40,50-41,00
17%
20
41,00-41,50
8%
9
41,50-42,00
7%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
12
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 18:45

  Puente написав:
  Did написав:Всім дорого дня
У кого як інтуїція підказує: купляти зараз долари чи ні?
Як навскидку, то 40 за нікомунепортібного це багато в умовах незростання зарплат і пенсій, некритичного зниження ЗВР і зростання грошових агрегатів на 21 відсоток в порівнянні з вереснем 2021 роком.
В той же час, коли закінчиться війна, впаде путінський оскаженілий режим (що неминуче відбудеться), то закордонні інвестиції в Україні зростуть, і за нікому не потрібно і 30 гривень давати ніхто не захоче.

Та різноманітьте вкладення . Щось депозит гривневий , щось гривнево-доларовий , щось долар , щось євро ... Стандартна метода для мінімізації втрат .

Лучше всего для Деда все на депозит или в ОВГЗ.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 20:22

не знаю, кто как но я смотрю на выход из валют, я вот сливал по 41,60, но меня затюкали, и где сейчас 41,60?, в любом случае можно спастись через клуб 100, поэтому выхожу из евро, но у меня с ним проблемы, запасы "под грушей", к ним доступ неоперативный...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 20:28

  edvardd написав:не знаю, кто как но я смотрю на выход из валют, я вот сливал по 41,60, но меня затюкали, и где сейчас 41,60?, в любом случае можно спастись через клуб 100, поэтому выхожу из евро, но у меня с ним проблемы, запасы "под грушей", к ним доступ неоперативный...

Груша на даче? )
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 22:05

  Investor_K написав:
  edvardd написав:не знаю, кто как но я смотрю на выход из валют, я вот сливал по 41,60, но меня затюкали, и где сейчас 41,60?, в любом случае можно спастись через клуб 100, поэтому выхожу из евро, но у меня с ним проблемы, запасы "под грушей", к ним доступ неоперативный...

Груша на даче? )

не, в другой квартире, в более безопасном месте...просто евро брал в долгосрок, поэтому законсервировал...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 22:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ЕЦБ ставка
Как и ожидалось, ключевая ставка повышена на 0,5 б.п. – до 2%, депозитная ставка – тоже на 0,5 б.п. – до 2,5%. по краткосрочным кредитам –2,75%.
Дальнейший рост ставок неизбежен, мы будем это делать регулярно, чтобы достичь таких ограничительных уровней, при которых возможен своевременный возврат инфляции в нашему среднесрочному целевому показателю в 2%. Так что со временем инфляция снизится за счёт сдерживания спроса. Лагард
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Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 23:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Зображення
Текущие ожидания рынка в отношении траектории изменения ставки ФРС...
-февраль 2023 года: повышение на 25 б.п. до 4,50%-4,75%
-март 2023 года: повышение на 25 б.п. до 4,75%-5,00%
-Пауза
-Снижение ставки начнется в ноябре 2023 года, продолжится в 2024 году...
Все очень примерно. Уже сейчас видно, что немного отклоняемся от графика .. Ну как-то так
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 03:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А зеленую приватовскую тумбу сейчас накормить валютой не получится? Есть одна купюра с пятном, которую другие банки готовы только с дисконтом брать
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 04:29

  kolyuchy написав:А зеленую приватовскую тумбу сейчас накормить валютой не получится? Есть одна купюра с пятном, которую другие банки готовы только с дисконтом брать

Не попробовав, не узнаешь) Не я сказал, народная мудрость)
Izya Cy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 08:29

  Amat написав:А як ви гадаєте, закордонним інвесторам як буде цікавіше заводити свої гроші - по 30 чи по 50 ?

інвестори не зможуть одномоментно все завести. Тому навіть якщо розкочегараять до 50, то по 50 встигнуть здатися одиниці. Решті доведеться задовольнитися 28.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 08:33

  kolyuchy написав:А зеленую приватовскую тумбу сейчас накормить валютой не получится? Есть одна купюра с пятном, которую другие банки готовы только с дисконтом брать

то термінал розпізнає гідність купюр не за плямами.
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