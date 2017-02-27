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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 08:40
kolyuchy написав:
А зеленую приватовскую тумбу сейчас накормить валютой не получится? Есть одна купюра с пятном, которую другие банки готовы только с дисконтом брать
Это сейчас проблема. Раньше был хороший трафик валюты с забугорьем, и хавали все.Сейчас все это варится внутри и даже банки отказываются брать вполне нормальные купюры, а дисконт 10-15%,это грабеж.
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 08:52
Rack написав: kolyuchy написав:
А зеленую приватовскую тумбу сейчас накормить валютой не получится? Есть одна купюра с пятном, которую другие банки готовы только с дисконтом брать
Это сейчас проблема. Раньше был хороший трафик валюты с забугорьем, и хавали все.Сейчас все это варится внутри и даже банки отказываются брать вполне нормальные купюры, а дисконт 10-15%,это грабеж.
Все це вказує на те, що долари скрізь, окрім США це не гроші, а товар.
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 08:52
Rack написав:
Это сейчас проблема. Раньше был хороший трафик валюты с забугорьем, и хавали все.Сейчас все это варится внутри и даже банки отказываются брать вполне нормальные купюры, а дисконт 10-15%,это грабеж.
Точно-точно. Правда, как сейчас помню совсем не проблемный примерно 2000й год, фыркающий на не идеальные купюры Приват и дисконт в нём какие-то не существенные 25%.
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 08:56
Rack написав:
Сейчас все это варится внутри и даже банки отказываются брать вполне нормальные купюры, а дисконт 10-15%,это грабеж.
потім підсовують їх назад клієнтам.
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 08:58
ScaryBee написав: Amat написав:
А як ви гадаєте, закордонним інвесторам як буде цікавіше заводити свої гроші - по 30 чи по 50 ?
інвестори не зможуть одномоментно все завести. Тому навіть якщо розкочегараять до 50, то по 50 встигнуть здатися одиниці. Решті доведеться задовольнитися 28.
Ну я не впевнений в цьому )
Наприклад, масляниста плямка на 500 грн, на яку б я і не звернув увагу, термінал привату не прийняв. В касі взяли, пояснивши, що там пляма. Реально, цієї плями не помітно було, а термінал зреагував. Це і з доларами, імхо, повинно так працювати такі налаштування на відмінність прозорості банкноти від норми.
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 09:40
Izya Cy написав: kolyuchy написав:
А зеленую приватовскую тумбу сейчас накормить валютой не получится? Есть одна купюра с пятном, которую другие банки готовы только с дисконтом брать
Не попробовав, не узнаешь) Не я сказал, народная мудрость)
Я вчера попробовал.
По долларовой инет-карте тумба сказала: пополнение валютных инет-карт в терминале невозможно
По долларовой КДВ тумба плюнула ошибку.
Поэтому и интересуюсь были ли у форумчан успешные пополнения валютных карт в зеленых тумбах
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kolyuchy
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