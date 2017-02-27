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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10173101741017510176>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 116
Менше 38,00
3%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
15%
17
40,00-40,50
27%
31
40,50-41,00
17%
20
41,00-41,50
8%
9
41,50-42,00
7%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
12
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 08:40

  kolyuchy написав:А зеленую приватовскую тумбу сейчас накормить валютой не получится? Есть одна купюра с пятном, которую другие банки готовы только с дисконтом брать
Это сейчас проблема. Раньше был хороший трафик валюты с забугорьем, и хавали все.Сейчас все это варится внутри и даже банки отказываются брать вполне нормальные купюры, а дисконт 10-15%,это грабеж.
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 08:52

  Rack написав:
  kolyuchy написав:А зеленую приватовскую тумбу сейчас накормить валютой не получится? Есть одна купюра с пятном, которую другие банки готовы только с дисконтом брать
Это сейчас проблема. Раньше был хороший трафик валюты с забугорьем, и хавали все.Сейчас все это варится внутри и даже банки отказываются брать вполне нормальные купюры, а дисконт 10-15%,это грабеж.

Все це вказує на те, що долари скрізь, окрім США це не гроші, а товар.
Did
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 08:52

  Rack написав:Это сейчас проблема. Раньше был хороший трафик валюты с забугорьем, и хавали все.Сейчас все это варится внутри и даже банки отказываются брать вполне нормальные купюры, а дисконт 10-15%,это грабеж.

Точно-точно. Правда, как сейчас помню совсем не проблемный примерно 2000й год, фыркающий на не идеальные купюры Приват и дисконт в нём какие-то не существенные 25%.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 08:56

  Rack написав:Сейчас все это варится внутри и даже банки отказываются брать вполне нормальные купюры, а дисконт 10-15%,это грабеж.

потім підсовують їх назад клієнтам.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 08:58

  ScaryBee написав:
  Amat написав:А як ви гадаєте, закордонним інвесторам як буде цікавіше заводити свої гроші - по 30 чи по 50 ?

інвестори не зможуть одномоментно все завести. Тому навіть якщо розкочегараять до 50, то по 50 встигнуть здатися одиниці. Решті доведеться задовольнитися 28.


Ну я не впевнений в цьому )
Наприклад, масляниста плямка на 500 грн, на яку б я і не звернув увагу, термінал привату не прийняв. В касі взяли, пояснивши, що там пляма. Реально, цієї плями не помітно було, а термінал зреагував. Це і з доларами, імхо, повинно так працювати такі налаштування на відмінність прозорості банкноти від норми.
Did
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 09:40

  Izya Cy написав:
  kolyuchy написав:А зеленую приватовскую тумбу сейчас накормить валютой не получится? Есть одна купюра с пятном, которую другие банки готовы только с дисконтом брать

Не попробовав, не узнаешь) Не я сказал, народная мудрость)

Я вчера попробовал.
По долларовой инет-карте тумба сказала: пополнение валютных инет-карт в терминале невозможно
По долларовой КДВ тумба плюнула ошибку.
Поэтому и интересуюсь были ли у форумчан успешные пополнения валютных карт в зеленых тумбах
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 10:22

  Did написав:Ну я не впевнений в цьому )
Наприклад, масляниста плямка на 500 грн, на яку б я і не звернув увагу, термінал привату не прийняв. В касі взяли, пояснивши, що там пляма. Реально, цієї плями не помітно було, а термінал зреагував. Це і з доларами, імхо, повинно так працювати такі налаштування на відмінність прозорості банкноти від норми.

отож бо, термінал плями не розглядує. Якщо речовина пошкодила захисний елемент, тоді може. Якщо ні - то термінал пляму не бачить.
  kolyuchy написав:Поэтому и интересуюсь были ли у форумчан успешные пополнения валютных карт в зеленых тумбах

були, але раніше. Може вже такі кінські допуски поставили, що жорсткіше касира.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 10:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

У грудні українським військовим буде виплачено майже на 37% більше, ніж було у листопаді через низку додаткових нарахувань. https://minfin.com.ua/ua/2022/12/15/97320227/

Ну що - вплине це на курс чи тільки на залишки на поточних рахунках?
«Гривневі вклади населення від початку бойових дій зросли майже на 37%, а бізнесу на 11%», — сказав Фурман. https://minfin.com.ua/ua/2022/12/15/97326272/
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 10:30

  Ой+ написав:
У грудні українським військовим буде виплачено майже на 37% більше, ніж було у листопаді через низку додаткових нарахувань. https://minfin.com.ua/ua/2022/12/15/97320227/

Ну що - вплине це на курс чи тільки на залишки на поточних рахунках?
«Гривневі вклади населення від початку бойових дій зросли майже на 37%, а бізнесу на 11%», — сказав Фурман. https://minfin.com.ua/ua/2022/12/15/97326272/

Банкопад напрашивается для стерилизации депозитчиков, ничему их история не учит.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 10:48

  kolyuchy написав:
  Izya Cy написав:
  kolyuchy написав:А зеленую приватовскую тумбу сейчас накормить валютой не получится? Есть одна купюра с пятном, которую другие банки готовы только с дисконтом брать

Не попробовав, не узнаешь) Не я сказал, народная мудрость)

Я вчера попробовал.
По долларовой инет-карте тумба сказала: пополнение валютных инет-карт в терминале невозможно
По долларовой КДВ тумба плюнула ошибку.
Поэтому и интересуюсь были ли у форумчан успешные пополнения валютных карт в зеленых тумбах

Недавно скормил тумбе три пятнистые купюры, но на валютный депозит!
Jonn
 
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