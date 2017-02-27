RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10173101741017510176

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 117
Менше 38,00
3%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
15%
17
40,00-40,50
26%
31
40,50-41,00
17%
20
41,00-41,50
8%
9
41,50-42,00
7%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
12
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 11:19

  Jonn написав:Недавно скормил тумбе три пятнистые купюры, но на валютный депозит!

За валютное депо подумал, когда уже отошел от тумбы.
Конвертационный "стандарт" возможно пополнять?
kolyuchy
 
Повідомлень: 445
З нами з: 17.04.14
Подякував: 43 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 11:23

  kolyuchy написав:
  Jonn написав:Недавно скормил тумбе три пятнистые купюры, но на валютный депозит!

За валютное депо подумал, когда уже отошел от тумбы.
Конвертационный "стандарт" возможно пополнять?

Да, его и пополнил
Jonn
 
Повідомлень: 65
З нами з: 16.08.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 11:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Zebra написав:
  Ой+ написав:
У грудні українським військовим буде виплачено майже на 37% більше, ніж було у листопаді через низку додаткових нарахувань. https://minfin.com.ua/ua/2022/12/15/97320227/

Ну що - вплине це на курс чи тільки на залишки на поточних рахунках?
«Гривневі вклади населення від початку бойових дій зросли майже на 37%, а бізнесу на 11%», — сказав Фурман. https://minfin.com.ua/ua/2022/12/15/97326272/

Банкопад напрашивается для стерилизации депозитчиков, ничему их история не учит.


Какая стерилизации при 100% компенсации фондом сумм депозитов? Абы нагнетать?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3845
З нами з: 24.06.15
Подякував: 77 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10173101741017510176
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: isen і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3170, 3171, 3172
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31712 35285729
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 гру, 2022 13:03
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1698 12603686
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 17:50
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22874989
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1191)
16.12.2022 12:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.