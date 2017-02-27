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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 11:19
Jonn написав:
Недавно скормил тумбе три пятнистые купюры, но на валютный депозит!
За валютное депо подумал, когда уже отошел от тумбы.
Конвертационный "стандарт" возможно пополнять?
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kolyuchy
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 11:23
kolyuchy написав: Jonn написав:
Недавно скормил тумбе три пятнистые купюры, но на валютный депозит!
За валютное депо подумал, когда уже отошел от тумбы.
Конвертационный "стандарт" возможно пополнять?
Да, его и пополнил
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Jonn
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 11:40
Zebra написав: Ой+ написав:
Ну що - вплине це на курс чи тільки на залишки на поточних рахунках?
Банкопад напрашивается для стерилизации депозитчиков, ничему их история не учит.
Какая стерилизации при 100% компенсации фондом сумм депозитов? Абы нагнетать?
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Вів 27 вер, 2022 13:06
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