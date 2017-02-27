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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10173101741017510176>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 118
Менше 38,00
3%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
14%
17
40,00-40,50
27%
32
40,50-41,00
17%
20
41,00-41,50
8%
9
41,50-42,00
7%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
12
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 09:40

  Izya Cy написав:
  kolyuchy написав:А зеленую приватовскую тумбу сейчас накормить валютой не получится? Есть одна купюра с пятном, которую другие банки готовы только с дисконтом брать

Не попробовав, не узнаешь) Не я сказал, народная мудрость)

Я вчера попробовал.
По долларовой инет-карте тумба сказала: пополнение валютных инет-карт в терминале невозможно
По долларовой КДВ тумба плюнула ошибку.
Поэтому и интересуюсь были ли у форумчан успешные пополнения валютных карт в зеленых тумбах
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 10:22

  Did написав:Ну я не впевнений в цьому )
Наприклад, масляниста плямка на 500 грн, на яку б я і не звернув увагу, термінал привату не прийняв. В касі взяли, пояснивши, що там пляма. Реально, цієї плями не помітно було, а термінал зреагував. Це і з доларами, імхо, повинно так працювати такі налаштування на відмінність прозорості банкноти від норми.

отож бо, термінал плями не розглядує. Якщо речовина пошкодила захисний елемент, тоді може. Якщо ні - то термінал пляму не бачить.
  kolyuchy написав:Поэтому и интересуюсь были ли у форумчан успешные пополнения валютных карт в зеленых тумбах

були, але раніше. Може вже такі кінські допуски поставили, що жорсткіше касира.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 10:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

У грудні українським військовим буде виплачено майже на 37% більше, ніж було у листопаді через низку додаткових нарахувань. https://minfin.com.ua/ua/2022/12/15/97320227/

Ну що - вплине це на курс чи тільки на залишки на поточних рахунках?
«Гривневі вклади населення від початку бойових дій зросли майже на 37%, а бізнесу на 11%», — сказав Фурман. https://minfin.com.ua/ua/2022/12/15/97326272/
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 10:48

  kolyuchy написав:
  Izya Cy написав:
  kolyuchy написав:А зеленую приватовскую тумбу сейчас накормить валютой не получится? Есть одна купюра с пятном, которую другие банки готовы только с дисконтом брать

Не попробовав, не узнаешь) Не я сказал, народная мудрость)

Я вчера попробовал.
По долларовой инет-карте тумба сказала: пополнение валютных инет-карт в терминале невозможно
По долларовой КДВ тумба плюнула ошибку.
Поэтому и интересуюсь были ли у форумчан успешные пополнения валютных карт в зеленых тумбах

Недавно скормил тумбе три пятнистые купюры, но на валютный депозит!
Jonn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 11:19

  Jonn написав:Недавно скормил тумбе три пятнистые купюры, но на валютный депозит!

За валютное депо подумал, когда уже отошел от тумбы.
Конвертационный "стандарт" возможно пополнять?
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 11:23

  kolyuchy написав:
  Jonn написав:Недавно скормил тумбе три пятнистые купюры, но на валютный депозит!

За валютное депо подумал, когда уже отошел от тумбы.
Конвертационный "стандарт" возможно пополнять?

Да, его и пополнил
Jonn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 11:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Zebra написав:
  Ой+ написав:
У грудні українським військовим буде виплачено майже на 37% більше, ніж було у листопаді через низку додаткових нарахувань. https://minfin.com.ua/ua/2022/12/15/97320227/

Ну що - вплине це на курс чи тільки на залишки на поточних рахунках?
«Гривневі вклади населення від початку бойових дій зросли майже на 37%, а бізнесу на 11%», — сказав Фурман. https://minfin.com.ua/ua/2022/12/15/97326272/

Банкопад напрашивается для стерилизации депозитчиков, ничему их история не учит.


Какая стерилизации при 100% компенсации фондом сумм депозитов? Абы нагнетать?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 14:46

  Aps написав:
Zebra написав:Банкопад напрашивается для стерилизации депозитчиков, ничему их история не учит.

Какая стерилизации при 100% компенсации фондом сумм депозитов? Абы нагнетать?


із топ-5 банків 4 державні, надрукують всім, банкопад відміняється ))
щось із 3-4 десятка може і не виживе, але таке ніхто і не помітить.
vkstsk
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 14:54

Київ найвужче 39.91 на 39.98, боковик.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 15:03

  Aps написав:«Гривневі вклади населення від початку бойових дій зросли майже на 37%, а бізнесу на 11%», — сказав Фурман. https://minfin.com.ua/ua/2022/12/15/97326272/
Банкопад напрашивается для стерилизации депозитчиков, ничему их история не учит.
Какая стерилизации при 100% компенсации фондом сумм депозитов? Абы нагнетать?

Ну дехто вкладається в валютні конвертдепо в банчики що мають два відділення на всю Україну.То їм вже не буде 100 процентної компенсації.
Ps На зараз доляр покупка 39.9 продаж 40.1. Неділю чекав, на днях здався по 40.05. Хоч так.
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