kolyuchy написав:А зеленую приватовскую тумбу сейчас накормить валютой не получится? Есть одна купюра с пятном, которую другие банки готовы только с дисконтом брать
Не попробовав, не узнаешь) Не я сказал, народная мудрость)
Я вчера попробовал. По долларовой инет-карте тумба сказала: пополнение валютных инет-карт в терминале невозможно По долларовой КДВ тумба плюнула ошибку. Поэтому и интересуюсь были ли у форумчан успешные пополнения валютных карт в зеленых тумбах
Did написав:Ну я не впевнений в цьому ) Наприклад, масляниста плямка на 500 грн, на яку б я і не звернув увагу, термінал привату не прийняв. В касі взяли, пояснивши, що там пляма. Реально, цієї плями не помітно було, а термінал зреагував. Це і з доларами, імхо, повинно так працювати такі налаштування на відмінність прозорості банкноти від норми.
отож бо, термінал плями не розглядує. Якщо речовина пошкодила захисний елемент, тоді може. Якщо ні - то термінал пляму не бачить.
kolyuchy написав:Поэтому и интересуюсь были ли у форумчан успешные пополнения валютных карт в зеленых тумбах
були, але раніше. Може вже такі кінські допуски поставили, що жорсткіше касира.
kolyuchy написав:А зеленую приватовскую тумбу сейчас накормить валютой не получится? Есть одна купюра с пятном, которую другие банки готовы только с дисконтом брать
Не попробовав, не узнаешь) Не я сказал, народная мудрость)
Я вчера попробовал. По долларовой инет-карте тумба сказала: пополнение валютных инет-карт в терминале невозможно По долларовой КДВ тумба плюнула ошибку. Поэтому и интересуюсь были ли у форумчан успешные пополнения валютных карт в зеленых тумбах
Недавно скормил тумбе три пятнистые купюры, но на валютный депозит!
Aps написав:«Гривневі вклади населення від початку бойових дій зросли майже на 37%, а бізнесу на 11%», — сказав Фурман. https://minfin.com.ua/ua/2022/12/15/97326272/ Банкопад напрашивается для стерилизации депозитчиков, ничему их история не учит. Какая стерилизации при 100% компенсации фондом сумм депозитов? Абы нагнетать?
Ну дехто вкладається в валютні конвертдепо в банчики що мають два відділення на всю Україну.То їм вже не буде 100 процентної компенсації. Ps На зараз доляр покупка 39.9 продаж 40.1. Неділю чекав, на днях здався по 40.05. Хоч так.