RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10173101741017510176

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 119
Менше 38,00
3%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
14%
17
40,00-40,50
27%
32
40,50-41,00
17%
20
41,00-41,50
8%
9
41,50-42,00
7%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
13
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 15:10

Рада директорів Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC), яка входить в структуру Світового банку, підтримала програму фінансування українського бізнесу на 2 млрд дол.
prodigy
 
Повідомлень: 8988
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3083 раз.
Подякували: 3146 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 15:32

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............16.12.2022..........19.12.2022
дата розрахунку.............15.12.2022...........16.12.2022
Євро................................38,8541................38,8377...-0.04%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0621 (вчера 1.0625)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.58 (вчера 104.26)
На парад повышений процентных ставок рынки реагировать перестали. Все привыкли и сохраняют олимпийское спокойствие.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6743
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5646 раз.
Подякували: 17906 раз.
 
Профіль
71
36
33
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 15:43

  ScaryBee написав:
  Amat написав:А як ви гадаєте, закордонним інвесторам як буде цікавіше заводити свої гроші - по 30 чи по 50 ?

інвестори не зможуть одномоментно все завести. Тому навіть якщо розкочегараять до 50, то по 50 встигнуть здатися одиниці. Решті доведеться задовольнитися 28.

якесь обґрунтування? чи аби сказати?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2646
З нами з: 29.09.19
Подякував: 375 раз.
Подякували: 805 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 16:45

Запорожье
40,00/40,15
42,00/42,40
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8178
З нами з: 20.11.08
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2627 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 18:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

somilitark написав:Київ найвужче 39.91 на 39.98, боковик.
Вкладення в банки зростають, це оцінка людей владі під час війни.
Ну і фактично з 24.02 жодного великого банку не збанкрутувало, от це рівень, подумайте над 2+2 і зрівняйте з тим, що ми пережили в 14-15-хх роках(((
Маніпуляція. В ті роки було дуже багато банків по відмиванню коштів. Їх і вивели з ринку. Тільки завдяки цьому зараз банківська система стабільна і керована.

Отправлено с моего GM1910 через Tapatalk
Setsib
 
Повідомлень: 27
З нами з: 14.03.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 18:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Сегодня в Киеве по 39.90 поменял.
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1197
З нами з: 26.10.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10173101741017510176
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nighthawk5 і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3170, 3171, 3172
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31719 35286562
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 гру, 2022 17:22
Rack
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1698 12603791
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 17:50
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22875091
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.