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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 15:10
Рада директорів Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC), яка входить в структуру Світового банку, підтримала програму фінансування українського бізнесу на 2 млрд дол.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 15:32
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............16.12.2022..........19.12.2022
дата розрахунку.............15.12.2022...........16.12.2022
Євро................................38,8541................38,8377...-0.04%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0621 (вчера 1.0625)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.58 (вчера 104.26)
На парад повышений процентных ставок рынки реагировать перестали. Все привыкли и сохраняют олимпийское спокойствие.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 15:43
якесь обґрунтування? чи аби сказати?
Додано: П'ят 16 гру, 2022 18:22
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Маніпуляція. В ті роки було дуже багато банків по відмиванню коштів. Їх і вивели з ринку. Тільки завдяки цьому зараз банківська система стабільна і керована.
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 18:49
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Сегодня в Киеве по 39.90 поменял.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 19:14
На вихідних очікую продовження зростання курсу $. Вже завтра 40+ на прийом в Києві
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