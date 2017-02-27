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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 15:10
Рада директорів Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC), яка входить в структуру Світового банку, підтримала програму фінансування українського бізнесу на 2 млрд дол.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 15:32
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............16.12.2022..........19.12.2022
дата розрахунку.............15.12.2022...........16.12.2022
Євро................................38,8541................38,8377...-0.04%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0621 (вчера 1.0625)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.58 (вчера 104.26)
На парад повышений процентных ставок рынки реагировать перестали. Все привыкли и сохраняют олимпийское спокойствие.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 15:43
якесь обґрунтування? чи аби сказати?
Додано: П'ят 16 гру, 2022 18:22
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Маніпуляція. В ті роки було дуже багато банків по відмиванню коштів. Їх і вивели з ринку. Тільки завдяки цьому зараз банківська система стабільна і керована.
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 18:49
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Сегодня в Киеве по 39.90 поменял.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 19:14
На вихідних очікую продовження зростання курсу $. Вже завтра 40+ на прийом в Києві
Додано: П'ят 16 гру, 2022 21:03
Додано: П'ят 16 гру, 2022 21:04
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Всі макроекономічні показники в Україні на даний період непогані.
Не бачу причин зростання курсу долара в Україні.
Економічних причин.
Тим більше, що зарплати і пенсії не зростають зараз. Зайдіть на сайт набу, там дуже гарні інтерактивні графіки макроекономічних показників, починаючи десь 2010 року.
Набагато гірше були показники десь в 2015 році.
Купувати зараз долари мені жаба душить.
Чуйка мені підказує, що гривня буде зростати влітку 2023.
Непотрібно бути доктором економічних наук, щоб розгледіти у вищезгаданих мною графіках про відсутність причин високого курсу долара, який зараз в Україні. Він відверто спекулятивний.
Якщо ви подивитесь на графік динаміки ВВП, то ви зрозумієте, чому курс долара падав до 23,6 грн в грудні 2019 року. Там ВВП просто зашкалювало, пробивало стелю.
Зараз динаміка ВВП України йде донизу, але знаходиться ще дуже далеко від дна 2015 року. Дуже і дуже непогано з усіма економічними показниками в Україні зараз.
І тому, купувати долари зараз є чисто безумство, якщо ціль їх зберігання.
Імхо, зараз набагато вигідніше і доцільніше купувати імпортні речі, електроніку різну, так як її ціна не корелюється з курсом долара чомусь зараз.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 21:24
Національний банк з 19 грудня 2022 року випускає в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року – з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску...
Ось і Андрій залишить свій слід в історії
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