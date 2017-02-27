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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10174101751017610177>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 120
Менше 38,00
3%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
14%
17
40,00-40,50
27%
32
40,50-41,00
17%
20
41,00-41,50
8%
10
41,50-42,00
7%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
13
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 15:10

Рада директорів Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC), яка входить в структуру Світового банку, підтримала програму фінансування українського бізнесу на 2 млрд дол.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 15:32

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............16.12.2022..........19.12.2022
дата розрахунку.............15.12.2022...........16.12.2022
Євро................................38,8541................38,8377...-0.04%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0621 (вчера 1.0625)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.58 (вчера 104.26)
На парад повышений процентных ставок рынки реагировать перестали. Все привыкли и сохраняют олимпийское спокойствие.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 15:43

  ScaryBee написав:
  Amat написав:А як ви гадаєте, закордонним інвесторам як буде цікавіше заводити свої гроші - по 30 чи по 50 ?

інвестори не зможуть одномоментно все завести. Тому навіть якщо розкочегараять до 50, то по 50 встигнуть здатися одиниці. Решті доведеться задовольнитися 28.

якесь обґрунтування? чи аби сказати?
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 16:45

Запорожье
40,00/40,15
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edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 18:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

somilitark написав:Київ найвужче 39.91 на 39.98, боковик.
Вкладення в банки зростають, це оцінка людей владі під час війни.
Ну і фактично з 24.02 жодного великого банку не збанкрутувало, от це рівень, подумайте над 2+2 і зрівняйте з тим, що ми пережили в 14-15-хх роках(((
Маніпуляція. В ті роки було дуже багато банків по відмиванню коштів. Їх і вивели з ринку. Тільки завдяки цьому зараз банківська система стабільна і керована.

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Setsib
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 18:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Сегодня в Киеве по 39.90 поменял.
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 19:14

На вихідних очікую продовження зростання курсу $. Вже завтра 40+ на прийом в Києві
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 21:03

  Visky написав:На вихідних очікую продовження зростання курсу $. Вже завтра 40+ на прийом в Києві

На выходных вряд-ли будет расти, но будем посмотреть))
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 21:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Всі макроекономічні показники в Україні на даний період непогані.
Не бачу причин зростання курсу долара в Україні.
Економічних причин.
Тим більше, що зарплати і пенсії не зростають зараз. Зайдіть на сайт набу, там дуже гарні інтерактивні графіки макроекономічних показників, починаючи десь 2010 року.
Набагато гірше були показники десь в 2015 році.
Купувати зараз долари мені жаба душить.
Чуйка мені підказує, що гривня буде зростати влітку 2023.
Непотрібно бути доктором економічних наук, щоб розгледіти у вищезгаданих мною графіках про відсутність причин високого курсу долара, який зараз в Україні. Він відверто спекулятивний.
Якщо ви подивитесь на графік динаміки ВВП, то ви зрозумієте, чому курс долара падав до 23,6 грн в грудні 2019 року. Там ВВП просто зашкалювало, пробивало стелю.
Зараз динаміка ВВП України йде донизу, але знаходиться ще дуже далеко від дна 2015 року. Дуже і дуже непогано з усіма економічними показниками в Україні зараз.
І тому, купувати долари зараз є чисто безумство, якщо ціль їх зберігання.
Імхо, зараз набагато вигідніше і доцільніше купувати імпортні речі, електроніку різну, так як її ціна не корелюється з курсом долара чомусь зараз.
Did
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 21:24

Національний банк з 19 грудня 2022 року випускає в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року – з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску...
https://bank.gov.ua/ua/news/all/v-obig- ... a-pishnogo
Ось і Андрій залишить свій слід в історії 8)
ТИХИЙ
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