Did написав:Всі макроекономічні показники в Україні на даний період непогані.
Не бачу причин зростання курсу долара в Україні.
Економічних причин.
Тим більше, що зарплати і пенсії не зростають зараз. Зайдіть на сайт набу, там дуже гарні інтерактивні графіки макроекономічних показників, починаючи десь 2010 року.
Набагато гірше були показники десь в 2015 році.
Купувати зараз долари мені жаба душить.
Чуйка мені підказує, що гривня буде зростати влітку 2023.
Непотрібно бути доктором економічних наук, щоб розгледіти у вищезгаданих мною графіках про відсутність причин високого курсу долара, який зараз в Україні. Він відверто спекулятивний.
Якщо ви подивитесь на графік динаміки ВВП, то ви зрозумієте, чому курс долара падав до 23,6 грн в грудні 2019 року. Там ВВП просто зашкалювало, пробивало стелю.
Зараз динаміка ВВП України йде донизу, але знаходиться ще дуже далеко від дна 2015 року. Дуже і дуже непогано з усіма економічними показниками в Україні зараз.
І тому, купувати долари зараз є чисто безумство, якщо ціль їх зберігання.
Імхо, зараз набагато вигідніше і доцільніше купувати імпортні речі, електроніку різну, так як її ціна не корелюється з курсом долара чомусь зараз.
Показники намалюють будь-які як і малювали. Ринок праці наскільки живий? Ось звідси й усі показники та рівень економіки.