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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10174101751017610177

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 120
Менше 38,00
3%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
14%
17
40,00-40,50
27%
32
40,50-41,00
17%
20
41,00-41,50
8%
10
41,50-42,00
7%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
13
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 21:56

  Did написав:Всі макроекономічні показники в Україні на даний період непогані.
Не бачу причин зростання курсу долара в Україні.
Економічних причин.
Тим більше, що зарплати і пенсії не зростають зараз. Зайдіть на сайт набу, там дуже гарні інтерактивні графіки макроекономічних показників, починаючи десь 2010 року.
Набагато гірше були показники десь в 2015 році.
Купувати зараз долари мені жаба душить.
Чуйка мені підказує, що гривня буде зростати влітку 2023.
Непотрібно бути доктором економічних наук, щоб розгледіти у вищезгаданих мною графіках про відсутність причин високого курсу долара, який зараз в Україні. Він відверто спекулятивний.
Якщо ви подивитесь на графік динаміки ВВП, то ви зрозумієте, чому курс долара падав до 23,6 грн в грудні 2019 року. Там ВВП просто зашкалювало, пробивало стелю.
Зараз динаміка ВВП України йде донизу, але знаходиться ще дуже далеко від дна 2015 року. Дуже і дуже непогано з усіма економічними показниками в Україні зараз.
І тому, купувати долари зараз є чисто безумство, якщо ціль їх зберігання.
Імхо, зараз набагато вигідніше і доцільніше купувати імпортні речі, електроніку різну, так як її ціна не корелюється з курсом долара чомусь зараз.

Показники намалюють будь-які як і малювали. Ринок праці наскільки живий? Ось звідси й усі показники та рівень економіки.
Прораб
 
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