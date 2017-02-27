Did написав:Всі макроекономічні показники в Україні на даний період непогані. Не бачу причин зростання курсу долара в Україні. Економічних причин. Тим більше, що зарплати і пенсії не зростають зараз. Зайдіть на сайт набу, там дуже гарні інтерактивні графіки макроекономічних показників, починаючи десь 2010 року. Набагато гірше були показники десь в 2015 році. Купувати зараз долари мені жаба душить. Чуйка мені підказує, що гривня буде зростати влітку 2023. Непотрібно бути доктором економічних наук, щоб розгледіти у вищезгаданих мною графіках про відсутність причин високого курсу долара, який зараз в Україні. Він відверто спекулятивний. Якщо ви подивитесь на графік динаміки ВВП, то ви зрозумієте, чому курс долара падав до 23,6 грн в грудні 2019 року. Там ВВП просто зашкалювало, пробивало стелю. Зараз динаміка ВВП України йде донизу, але знаходиться ще дуже далеко від дна 2015 року. Дуже і дуже непогано з усіма економічними показниками в Україні зараз. І тому, купувати долари зараз є чисто безумство, якщо ціль їх зберігання. Імхо, зараз набагато вигідніше і доцільніше купувати імпортні речі, електроніку різну, так як її ціна не корелюється з курсом долара чомусь зараз.
Показники намалюють будь-які як і малювали. Ринок праці наскільки живий? Ось звідси й усі показники та рівень економіки.
Amat написав:А як ви гадаєте, закордонним інвесторам як буде цікавіше заводити свої гроші - по 30 чи по 50 ?
інвестори не зможуть одномоментно все завести. Тому навіть якщо розкочегараять до 50, то по 50 встигнуть здатися одиниці. Решті доведеться задовольнитися 28.
Ви реально вірите у 28? Думаєте, що вся валюта від інвестицій буде давити на курс? Цього не буде! Як вже писали вище-це не вигідно. А вигідно підняти курс і скупити тут робочу силу за копійки... Та і все інше також. Тому 40 на мою думку протримається ще зовсім недовго..
ТИХИЙ написав:Національний банк з 19 грудня 2022 року випускає в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року – з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску... https://bank.gov.ua/ua/news/all/v-obig- ... a-pishnogo Ось і Андрій залишить свій слід в історії
Добрый вечер! мне кажется, сейчас все не туда смотрят. и нбу и валютчики смотрят на индексы dxy и eur/usd, кто не помнит в конце сентября были такие же курсы как и сейчас, но наоборот. да тогда ситуативно, было пресыщение евро из за карт-туристов, крутильщиков вайсо-рево, тогда и доп дисконт на нале от спота 1-3% был, но более 2х месяцев это ушло в эпоху. на нале приват диллер еще с августа, по чем отдает приват по тому и принимают обменки и др банки, тут многие отчитывались об откупе в привате. особенно с тех пор как нбу залил налом в сентябре бсу. при фиксе 29 катали +15-20% нал, ситуативно воспользовались(паника, отсутствие нала и т.д) при фиксе 37 по сути все время +8%, кажется всех все устраивает. по dxy многие прогнозируют сейчас лоу, потом 2ая вершина и жестко вниз. фикс 37 думаю если и будут пересматривать то только тогда. кто не смотрел не читал, бюджет 2023 оборонка вся на нас, остальное партнеры, соотвественно фикс обговорен! П.С сам катаю клуб 100к и стейкаю тезер
ТИХИЙ написав:Національний банк з 19 грудня 2022 року випускає в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року – з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску... https://bank.gov.ua/ua/news/all/v-obig- ... a-pishnogo Ось і Андрій залишить свій слід в історії
Справжні реформи яких ми так довго чекали!..
Тут хоч треба радіти що в умовах війни не друкують нові гроші в 2, 5 або 10 тисяч. А тільки сотки на зміну витертому подертому ,,папіру,,