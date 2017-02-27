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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10174101751017610177

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 120
Менше 38,00
3%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
14%
17
40,00-40,50
27%
32
40,50-41,00
17%
20
41,00-41,50
8%
10
41,50-42,00
7%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
13
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 21:56

  Did написав:Всі макроекономічні показники в Україні на даний період непогані.
Не бачу причин зростання курсу долара в Україні.
Економічних причин.
Тим більше, що зарплати і пенсії не зростають зараз. Зайдіть на сайт набу, там дуже гарні інтерактивні графіки макроекономічних показників, починаючи десь 2010 року.
Набагато гірше були показники десь в 2015 році.
Купувати зараз долари мені жаба душить.
Чуйка мені підказує, що гривня буде зростати влітку 2023.
Непотрібно бути доктором економічних наук, щоб розгледіти у вищезгаданих мною графіках про відсутність причин високого курсу долара, який зараз в Україні. Він відверто спекулятивний.
Якщо ви подивитесь на графік динаміки ВВП, то ви зрозумієте, чому курс долара падав до 23,6 грн в грудні 2019 року. Там ВВП просто зашкалювало, пробивало стелю.
Зараз динаміка ВВП України йде донизу, але знаходиться ще дуже далеко від дна 2015 року. Дуже і дуже непогано з усіма економічними показниками в Україні зараз.
І тому, купувати долари зараз є чисто безумство, якщо ціль їх зберігання.
Імхо, зараз набагато вигідніше і доцільніше купувати імпортні речі, електроніку різну, так як її ціна не корелюється з курсом долара чомусь зараз.

Показники намалюють будь-які як і малювали. Ринок праці наскільки живий? Ось звідси й усі показники та рівень економіки.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 22:48

  ScaryBee написав:
  Amat написав:А як ви гадаєте, закордонним інвесторам як буде цікавіше заводити свої гроші - по 30 чи по 50 ?

інвестори не зможуть одномоментно все завести. Тому навіть якщо розкочегараять до 50, то по 50 встигнуть здатися одиниці. Решті доведеться задовольнитися 28.

Ви реально вірите у 28?
Думаєте, що вся валюта від інвестицій буде давити на курс?
Цього не буде! Як вже писали вище-це не вигідно. А вигідно підняти курс і скупити тут робочу силу за копійки... Та і все інше також.
Тому 40 на мою думку протримається ще зовсім недовго..
Kravec_5
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 22:50

  ТИХИЙ написав:Національний банк з 19 грудня 2022 року випускає в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року – з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску...
https://bank.gov.ua/ua/news/all/v-obig- ... a-pishnogo
Ось і Андрій залишить свій слід в історії 8)

Справжні реформи яких ми так довго чекали!..
bamper
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 23:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Добрый вечер!
мне кажется, сейчас все не туда смотрят.
и нбу и валютчики смотрят на индексы dxy и eur/usd, кто не помнит в конце сентября были такие же курсы как и сейчас, но наоборот. да тогда ситуативно, было пресыщение евро из за карт-туристов, крутильщиков вайсо-рево, тогда и доп дисконт на нале от спота 1-3% был, но более 2х месяцев это ушло в эпоху. на нале приват диллер еще с августа, по чем отдает приват по тому и принимают обменки и др банки, тут многие отчитывались об откупе в привате. особенно с тех пор как нбу залил налом в сентябре бсу. при фиксе 29 катали +15-20% нал, ситуативно воспользовались(паника, отсутствие нала и т.д) при фиксе 37 по сути все время +8%, кажется всех все устраивает.
по dxy многие прогнозируют сейчас лоу, потом 2ая вершина и жестко вниз. фикс 37 думаю если и будут пересматривать то только тогда. кто не смотрел не читал, бюджет 2023 оборонка вся на нас, остальное партнеры, соотвественно фикс обговорен!
П.С сам катаю клуб 100к и стейкаю тезер
alexanderbukin93
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 23:20

  bamper написав:
  ТИХИЙ написав:Національний банк з 19 грудня 2022 року випускає в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року – з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску...
https://bank.gov.ua/ua/news/all/v-obig- ... a-pishnogo
Ось і Андрій залишить свій слід в історії 8)

Справжні реформи яких ми так довго чекали!..

Тут хоч треба радіти що в умовах війни не друкують нові гроші в 2, 5 або 10 тисяч. А тільки сотки на зміну витертому подертому ,,папіру,,
alex lem
 
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