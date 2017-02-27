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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10174101751017610177

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 120
Менше 38,00
3%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
14%
17
40,00-40,50
27%
32
40,50-41,00
17%
20
41,00-41,50
8%
10
41,50-42,00
7%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
13
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 21:56

  Did написав:Всі макроекономічні показники в Україні на даний період непогані.
Не бачу причин зростання курсу долара в Україні.
Економічних причин.
Тим більше, що зарплати і пенсії не зростають зараз. Зайдіть на сайт набу, там дуже гарні інтерактивні графіки макроекономічних показників, починаючи десь 2010 року.
Набагато гірше були показники десь в 2015 році.
Купувати зараз долари мені жаба душить.
Чуйка мені підказує, що гривня буде зростати влітку 2023.
Непотрібно бути доктором економічних наук, щоб розгледіти у вищезгаданих мною графіках про відсутність причин високого курсу долара, який зараз в Україні. Він відверто спекулятивний.
Якщо ви подивитесь на графік динаміки ВВП, то ви зрозумієте, чому курс долара падав до 23,6 грн в грудні 2019 року. Там ВВП просто зашкалювало, пробивало стелю.
Зараз динаміка ВВП України йде донизу, але знаходиться ще дуже далеко від дна 2015 року. Дуже і дуже непогано з усіма економічними показниками в Україні зараз.
І тому, купувати долари зараз є чисто безумство, якщо ціль їх зберігання.
Імхо, зараз набагато вигідніше і доцільніше купувати імпортні речі, електроніку різну, так як її ціна не корелюється з курсом долара чомусь зараз.

Показники намалюють будь-які як і малювали. Ринок праці наскільки живий? Ось звідси й усі показники та рівень економіки.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 22:48

  ScaryBee написав:
  Amat написав:А як ви гадаєте, закордонним інвесторам як буде цікавіше заводити свої гроші - по 30 чи по 50 ?

інвестори не зможуть одномоментно все завести. Тому навіть якщо розкочегараять до 50, то по 50 встигнуть здатися одиниці. Решті доведеться задовольнитися 28.

Ви реально вірите у 28?
Думаєте, що вся валюта від інвестицій буде давити на курс?
Цього не буде! Як вже писали вище-це не вигідно. А вигідно підняти курс і скупити тут робочу силу за копійки... Та і все інше також.
Тому 40 на мою думку протримається ще зовсім недовго..
Kravec_5
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 22:50

  ТИХИЙ написав:Національний банк з 19 грудня 2022 року випускає в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року – з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску...
https://bank.gov.ua/ua/news/all/v-obig- ... a-pishnogo
Ось і Андрій залишить свій слід в історії 8)

Справжні реформи яких ми так довго чекали!..
bamper
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 23:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Добрый вечер!
мне кажется, сейчас все не туда смотрят.
и нбу и валютчики смотрят на индексы dxy и eur/usd, кто не помнит в конце сентября были такие же курсы как и сейчас, но наоборот. да тогда ситуативно, было пресыщение евро из за карт-туристов, крутильщиков вайсо-рево, тогда и доп дисконт на нале от спота 1-3% был, но более 2х месяцев это ушло в эпоху. на нале приват диллер еще с августа, по чем отдает приват по тому и принимают обменки и др банки, тут многие отчитывались об откупе в привате. особенно с тех пор как нбу залил налом в сентябре бсу. при фиксе 29 катали +15-20% нал, ситуативно воспользовались(паника, отсутствие нала и т.д) при фиксе 37 по сути все время +8%, кажется всех все устраивает.
по dxy многие прогнозируют сейчас лоу, потом 2ая вершина и жестко вниз. фикс 37 думаю если и будут пересматривать то только тогда. кто не смотрел не читал, бюджет 2023 оборонка вся на нас, остальное партнеры, соотвественно фикс обговорен!
П.С сам катаю клуб 100к и стейкаю тезер
alexanderbukin93
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 23:20

  bamper написав:
  ТИХИЙ написав:Національний банк з 19 грудня 2022 року випускає в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року – з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску...
https://bank.gov.ua/ua/news/all/v-obig- ... a-pishnogo
Ось і Андрій залишить свій слід в історії 8)

Справжні реформи яких ми так довго чекали!..

Тут хоч треба радіти що в умовах війни не друкують нові гроші в 2, 5 або 10 тисяч. А тільки сотки на зміну витертому подертому ,,папіру,,
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 02:41

  alex lem написав:
  bamper написав:
  ТИХИЙ написав:Національний банк з 19 грудня 2022 року випускає в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року – з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску...
https://bank.gov.ua/ua/news/all/v-obig- ... a-pishnogo
Ось і Андрій залишить свій слід в історії 8)

Справжні реформи яких ми так довго чекали!..

Тут хоч треба радіти що в умовах війни не друкують нові гроші в 2, 5 або 10 тисяч. А тільки сотки на зміну витертому подертому ,,папіру,,

копійки могли б й на снаряди вилучити
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 05:38

  kolyuchy написав:
  Izya Cy написав:
  kolyuchy написав:А зеленую приватовскую тумбу сейчас накормить валютой не получится? Есть одна купюра с пятном, которую другие банки готовы только с дисконтом брать

Не попробовав, не узнаешь) Не я сказал, народная мудрость)

Я вчера попробовал.
По долларовой инет-карте тумба сказала: пополнение валютных инет-карт в терминале невозможно
По долларовой КДВ тумба плюнула ошибку.
Поэтому и интересуюсь были ли у форумчан успешные пополнения валютных карт в зеленых тумбах

В мене є купюра, мабуть, з грибком вздовж стрічки з написом номіналу
До війни пробувала здати в термінал- випльовує. Тому поклала в сторонку до " поїздки в Єгипет". Думала, що може зараз все підряд беруть, то знову попробувать в банку здати. Але ви пишете, що не беруть.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 08:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  alexanderbukin93 написав:бюджет 2023 оборонка вся на нас, остальное партнеры, соотвественно фикс обговорен!

Дефіцит в 1.31 трлн. грн. перекривається поточною допомогою при курсі 36.6, але я дуже сумніваюсь що вдастся виконати дохідну частину бюджету, яка була складена без врахування блекаутів. Чекаю на офіційний курс 40-42 в березні.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 09:36

  kolyuchy написав:
  Izya Cy написав:
  kolyuchy написав:А зеленую приватовскую тумбу сейчас накормить валютой не получится? Есть одна купюра с пятном, которую другие банки готовы только с дисконтом брать

Не попробовав, не узнаешь) Не я сказал, народная мудрость)

Я вчера попробовал.
По долларовой инет-карте тумба сказала: пополнение валютных инет-карт в терминале невозможно
По долларовой КДВ тумба плюнула ошибку.
Поэтому и интересуюсь были ли у форумчан успешные пополнения валютных карт в зеленых тумбах


Я надорванные-мятые-тертые-с пятнами-заклеенные скотчем.. успешно впихнул в терминал
Только ж не на КДВ, а на универсалку. Месячный депозит, потом попробую вывести на валютную КДВ. Посмотрим какими купюрами бегемот отдаст в кассе
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 10:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:я дуже сумніваюсь що вдастся виконати дохідну частину бюджету, яка була складена без врахування блекаутів

Блекаути допомагають троха заекономити дотаційну електрику для населення та дотаційний газ, який без елетрики також не дуже поспалюєш.
Ой+
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