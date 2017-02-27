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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10175101761017710178

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 120
Менше 38,00
3%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
14%
17
40,00-40,50
27%
32
40,50-41,00
17%
20
41,00-41,50
8%
10
41,50-42,00
7%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
13
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 13:44

Доброго дня - ми з України!

Ну що ж - наче, я вже на місці ;)
Хто живе в центрі Києва - тому до Ірпіня на декілька кілометрів далі, ніж Успіху до Бахмута!
Але на роботу - то ми будемо виїзджати значно ближче до лінії фронту...

Тож -
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!👍

п.с.
Судячи з новин, то тут найгарячіше...

Але наші реактивщики - вже не перший день, як почали щедро насипати оркам👍

І наша батарея скоро теж приєднається до цієї "акції щедрості"! :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 14:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

чому зараз на цьому форумі не обговорюється вплив ОВДП на курс долара?
раніше цьому придіяли дуже дуже багато уваги.
я в своїх розрахунках реального курсу долара в Україні їх, нажаль, не враховував, а потрібно це робити.
31,5 в мене вийшов курс на сьогодні
Yuri_61
 
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  #<1 ... 10175101761017710178
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