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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 гру, 2022 13:44
Ну що ж - наче, я вже на місці
Хто живе в центрі Києва - тому до Ірпіня на декілька кілометрів далі, ніж Успіху до Бахмута!
Але на роботу - то ми будемо виїзджати значно ближче до лінії фронту...
Тож -
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!👍
п.с.
Судячи з новин, то тут найгарячіше...
Але наші реактивщики - вже не перший день, як почали щедро насипати оркам👍
І наша батарея скоро теж приєднається до цієї "акції щедрості"!
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Успіх
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Додано: Суб 17 гру, 2022 14:33
чому зараз на цьому форумі не обговорюється вплив ОВДП на курс долара?
раніше цьому придіяли дуже дуже багато уваги.
я в своїх розрахунках реального курсу долара в Україні їх, нажаль, не враховував, а потрібно це робити.
31,5 в мене вийшов курс на сьогодні
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Yuri_61
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