|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 гру, 2022 13:44
Ну що ж - наче, я вже на місці
Хто живе в центрі Києва - тому до Ірпіня на декілька кілометрів далі, ніж Успіху до Бахмута!
Але на роботу - то ми будемо виїзджати значно ближче до лінії фронту...
Тож -
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!👍
п.с.
Судячи з новин, то тут найгарячіше...
Але наші реактивщики - вже не перший день, як почали щедро насипати оркам👍
І наша батарея скоро теж приєднається до цієї "акції щедрості"!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4168
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 689 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Суб 17 гру, 2022 14:33
чому зараз на цьому форумі не обговорюється вплив ОВДП на курс долара?
раніше цьому приділяли дуже дуже багато уваги.
я в своїх розрахунках реального курсу долара в Україні їх, нажаль, не враховував, а потрібно це робити.
31,5 в мене вийшов курс на сьогодні, який відповідає основним макроекономічним показникам на сьогодні
чи ОВДП враховується у зведеному платіжному балансі, якщо так, то я і їх врахував вплив на курс доляра
31,5
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2344
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 240 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 17 гру, 2022 15:55
Успіх написав:
Ну що ж - наче, я вже на місці
Хто живе в центрі Києва - тому до Ірпіня на декілька кілометрів далі, ніж Успіху до Бахмута!
Але на роботу - то ми будемо виїзджати значно ближче до лінії фронту...
Тож -
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!👍
п.с.
Судячи з новин, то тут найгарячіше...
Але наші реактивщики - вже не перший день, як почали щедро насипати оркам👍
І наша батарея скоро теж приєднається до цієї "акції щедрості"!
Схема вже не робоча. Щось пішло не так.
Нагадую, з цим - сюди
відразу, не примушуючи це робити модераторів.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8400
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 552 раз.
- Подякували: 1910 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 17 гру, 2022 16:07
Ой+ написав: Дюрі-бачі написав:
я дуже сумніваюсь що вдастся виконати дохідну частину бюджету, яка була складена без врахування блекаутів
Блекаути допомагають троха заекономити дотаційну електрику для населення та дотаційний газ, який без елетрики також не дуже поспалюєш.
Не так, ті мільйонні премії не варті розмови про дотації для громадян. Немає на ці ресурси таких цін для власного населення. КРАПКА.
Було вже – дотаційні регіони, тепер нове – дотаційне населення? Скільки його має залишитися... щоб розмови закінчилися...? Все, мабуть, до цього і йде.
По 15 годин без світла це економія. Не потрібне власне населення, хай живе Молдова.
І в 100-й раз, якщо на вулиці "0" не потрібно палити "дотаційний газ" як при "-20", але мабуть це невигубно не в які часи. Схема рабочая – руби бабло.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 694
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 524 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 гру, 2022 16:22
Киев пошли приемы по 40.00
-
Danik
-
-
- Повідомлень: 519
- З нами з: 30.01.12
- Подякував: 2114 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 гру, 2022 16:26
Запорожье
40,15/40,35
42,10/42,55
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 8179
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 2628 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|31723
|35288298
|
|
|1698
|12604070
|
|
|7975
|22875285
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|