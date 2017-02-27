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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10175101761017710178

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 120
Менше 38,00
3%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
14%
17
40,00-40,50
27%
32
40,50-41,00
17%
20
41,00-41,50
8%
10
41,50-42,00
7%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
13
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 13:44

Доброго дня - ми з України!

Ну що ж - наче, я вже на місці ;)
Хто живе в центрі Києва - тому до Ірпіня на декілька кілометрів далі, ніж Успіху до Бахмута!
Але на роботу - то ми будемо виїзджати значно ближче до лінії фронту...

Тож -
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!👍

п.с.
Судячи з новин, то тут найгарячіше...

Але наші реактивщики - вже не перший день, як почали щедро насипати оркам👍

І наша батарея скоро теж приєднається до цієї "акції щедрості"! :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 14:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

чому зараз на цьому форумі не обговорюється вплив ОВДП на курс долара?
раніше цьому приділяли дуже дуже багато уваги.
я в своїх розрахунках реального курсу долара в Україні їх, нажаль, не враховував, а потрібно це робити.
31,5 в мене вийшов курс на сьогодні, який відповідає основним макроекономічним показникам на сьогодні

чи ОВДП враховується у зведеному платіжному балансі, якщо так, то я і їх врахував вплив на курс доляра

31,5
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 15:55

  Успіх написав:Ну що ж - наче, я вже на місці ;)
Хто живе в центрі Києва - тому до Ірпіня на декілька кілометрів далі, ніж Успіху до Бахмута!
Але на роботу - то ми будемо виїзджати значно ближче до лінії фронту...

Тож -
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!👍

п.с.
Судячи з новин, то тут найгарячіше...

Але наші реактивщики - вже не перший день, як почали щедро насипати оркам👍

І наша батарея скоро теж приєднається до цієї "акції щедрості"! :mrgreen:


Схема вже не робоча. Щось пішло не так.
Нагадую, з цим - сюди відразу, не примушуючи це робити модераторів. :oops:
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 16:07

  Ой+ написав:
  Дюрі-бачі написав:я дуже сумніваюсь що вдастся виконати дохідну частину бюджету, яка була складена без врахування блекаутів

Блекаути допомагають троха заекономити дотаційну електрику для населення та дотаційний газ, який без елетрики також не дуже поспалюєш.

Не так, ті мільйонні премії не варті розмови про дотації для громадян. Немає на ці ресурси таких цін для власного населення. КРАПКА.
Було вже – дотаційні регіони, тепер нове – дотаційне населення? Скільки його має залишитися... щоб розмови закінчилися...? Все, мабуть, до цього і йде.
По 15 годин без світла це економія. Не потрібне власне населення, хай живе Молдова.
І в 100-й раз, якщо на вулиці "0" не потрібно палити "дотаційний газ" як при "-20", але мабуть це невигубно не в які часи. Схема рабочая – руби бабло.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 16:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Киев пошли приемы по 40.00
Danik
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 16:26

Запорожье
40,15/40,35
42,10/42,55
edvardd
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  #<1 ... 10175101761017710178
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