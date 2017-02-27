чому зараз на цьому форумі не обговорюється вплив ОВДП на курс долара? раніше цьому приділяли дуже дуже багато уваги. я в своїх розрахунках реального курсу долара в Україні їх, нажаль, не враховував, а потрібно це робити. 31,5 в мене вийшов курс на сьогодні, який відповідає основним макроекономічним показникам на сьогодні
чи ОВДП враховується у зведеному платіжному балансі, якщо так, то я і їх врахував вплив на курс доляра
Успіх написав:Ну що ж - наче, я вже на місці Хто живе в центрі Києва - тому до Ірпіня на декілька кілометрів далі, ніж Успіху до Бахмута! Але на роботу - то ми будемо виїзджати значно ближче до лінії фронту...
Тож - Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!👍
п.с. Судячи з новин, то тут найгарячіше...
Але наші реактивщики - вже не перший день, як почали щедро насипати оркам👍
І наша батарея скоро теж приєднається до цієї "акції щедрості"!
Схема вже не робоча. Щось пішло не так. Нагадую, з цим - сюди відразу, не примушуючи це робити модераторів.
Дюрі-бачі написав:я дуже сумніваюсь що вдастся виконати дохідну частину бюджету, яка була складена без врахування блекаутів
Блекаути допомагають троха заекономити дотаційну електрику для населення та дотаційний газ, який без елетрики також не дуже поспалюєш.
Не так, ті мільйонні премії не варті розмови про дотації для громадян. Немає на ці ресурси таких цін для власного населення. КРАПКА. Було вже – дотаційні регіони, тепер нове – дотаційне населення? Скільки його має залишитися... щоб розмови закінчилися...? Все, мабуть, до цього і йде. По 15 годин без світла це не економія. Не потрібне власне населення, хай живе Молдова. І в 100-й раз, якщо на вулиці "0" не потрібно палити "дотаційний газ" як при "-20", але мабуть це невигубно не в які часи. Схема рабочая – руби бабло.
Востаннє редагувалось Прораб в Суб 17 гру, 2022 16:42, всього редагувалось 1 раз.
Did написав:Всі макроекономічні показники в Україні на даний період непогані. Не бачу причин зростання курсу долара в Україні. Економічних причин. Тим більше, що зарплати і пенсії не зростають зараз. Зайдіть на сайт набу, там дуже гарні інтерактивні графіки макроекономічних показників, починаючи десь 2010 року. Набагато гірше були показники десь в 2015 році. Купувати зараз долари мені жаба душить. Чуйка мені підказує, що гривня буде зростати влітку 2023. Непотрібно бути доктором економічних наук, щоб розгледіти у вищезгаданих мною графіках про відсутність причин високого курсу долара, який зараз в Україні. Він відверто спекулятивний. Якщо ви подивитесь на графік динаміки ВВП, то ви зрозумієте, чому курс долара падав до 23,6 грн в грудні 2019 року. Там ВВП просто зашкалювало, пробивало стелю. Зараз динаміка ВВП України йде донизу, але знаходиться ще дуже далеко від дна 2015 року. Дуже і дуже непогано з усіма економічними показниками в Україні зараз. І тому, купувати долари зараз є чисто безумство, якщо ціль їх зберігання. Імхо, зараз набагато вигідніше і доцільніше купувати імпортні речі, електроніку різну, так як її ціна не корелюється з курсом долара чомусь зараз.
а більш розгорнуто можете про макроекономічні показники? що мається на увазі? більш цікаво подивитись динаміку надходження податків - це я гадаю достатньо точно характеризує стан економіки. щось мені здається, що економіка крім іншого, потроху у тінь йде.
якщо ви просто дивитись на графіки, це теж саме, що видивлятись на дні чашки - як там чаїнки лягли треба ж й причини відшукувати
а більшість вважає, що основна причина зміцнення грн у 2019 році - це надходження 5 ярдів дол від нерезів на купівлю ОВДП. з того часу всі дивляться на ОВДП, але зараз цей фактор другорядний.
коли ви порівнюєте ВВП, ви дивитесь на абсолютні значення, чи скореговані на фактор цін? я наразі аналізуючи, не спираюсь на ВВП, зайнятіть, ціни та інше - головна причина - питома вага тіньової економіки.
Успіх написав:Ну що ж - наче, я вже на місці Хто живе в центрі Києва - тому до Ірпіня на декілька кілометрів далі, ніж Успіху до Бахмута! Але на роботу - то ми будемо виїзджати значно ближче до лінії фронту...
Тож - Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!👍
п.с. Судячи з новин, то тут найгарячіше...
Але наші реактивщики - вже не перший день, як почали щедро насипати оркам👍
І наша батарея скоро теж приєднається до цієї "акції щедрості"!
Схема вже не робоча. Щось пішло не так. Нагадую, з цим - сюди відразу, не примушуючи це робити модераторів.
що ви так суворо? нехай плюсики наставлять - потім можна й перенести
kolyuchy написав:Я вчера попробовал. По долларовой инет-карте тумба сказала: пополнение валютных инет-карт в терминале невозможно По долларовой КДВ тумба плюнула ошибку. Поэтому и интересуюсь были ли у форумчан успешные пополнения валютных карт в зеленых тумбах
ТИХИЙ написав:Національний банк з 19 грудня 2022 року випускає в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року – з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску... https://bank.gov.ua/ua/news/all/v-obig- ... a-pishnogo Ось і Андрій залишить свій слід в історії
Справжні реформи яких ми так довго чекали!..
Тут хоч треба радіти що в умовах війни не друкують нові гроші в 2, 5 або 10 тисяч. А тільки сотки на зміну витертому подертому ,,папіру,,
якщо хоча б половина надрукованого перейде в кеш - то новенькі тисячі вже нікого не будуть дивувати. поки що процес йде повільно