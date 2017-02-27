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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10176101771017810179

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 121
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
15%
18
40,00-40,50
26%
32
40,50-41,00
17%
20
41,00-41,50
8%
10
41,50-42,00
7%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
13
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 16:50

  Shaman написав:якщо хоча б половина надрукованого перейде в кеш - то новенькі тисячі вже нікого не будуть дивувати. поки що процес йде повільно

А хіба вони зараз когось дивують? в банкоматах я тільки їх і бачу, народ пачками знімає
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 16:59

  Shaman написав:
  Did написав:Зайдіть на сайт набу, там дуже гарні

а більш розгорнуто можете про макроекономічні показники? що мається на увазі?

Зайшов на сайт НАБУ (Національне антикорупційне бюро України) https://nabu.gov.ua/
там звітують "в дохід держави стягнули частину майна і коштів, арештованих у справі за обвинуваченням колишнього президента України та його сина у заволодінні резиденцією «Межигір'я». Таке рішення 12 грудня 2022 року ухвалив ВАКС". Як кажуть не минуло і 10 років, ще щось розслідують, скеровують і т.д.
Ну конфіскованого малувато для укріплення грн.
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а що з грошима?

а бачимо наступну картину, що в грудні витрати грошей прискорилися.

бюджет в листопаді додав в банківську систему 126 ярдів грн, а за половину грудня - 124 ярда грн.

НБУ за рахунок продажу валюти прибрав ліквідності в листопаді на 58 ярдів грн, за пів грудня - 55 ярдів грн.

Тому зростання грошей листопад - 44 ярди грн, грудень - вже 58 ярдів грн й майже сягнули рівня 490 ярдів грн.

при цьому майже не було повернення рефінансу - в грудні всього 1,5 ярда грн проти 10,5 ярдів в листопаді. в кеш за листопад перейшло 21 ярд грн, за грудень - 13 ярдів грн
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:16

  Danik написав:Киев пошли приемы по 40.00

39.92, по 40 не нашёл (
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Шаману і решті зацікавленим
набираєте у гуглі "макроекономічні показники НАБУ"
зліва буде меню
є багато цікавого для допитливого розуму
багато цікавого дізнаєтесь.
зверніть увагу на пункт меню "реальний сектор" і т.д.
не очікував від сайту НАБУ таку кількість важливої економічний інформації
це навіть краще сайта НБУ в деякій мірі
але дані сайту НБУ теж приймаються до уваги (типу: продаж - купівля валюти населенню по місяцях, багато іншого.
і ось в мене виходить згідно моїх розрахунків на підставі інформації про фінасові та економічні показники в Україні, що реальний курс доляра складає на сьогодні 31,5, а не за 40, як в комерційних банках (не онлайн купівля на депозит 6 місяців - це ризиково, імхо, зараз
дуже і дуже безцінна інформація на сайті набу (інтерактивні графіки за періоди, починаючи з 2000 року.
безцінна інформація!
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:41

  mihasik написав:
  Danik написав:Киев пошли приемы по 40.00

39.92, по 40 не нашёл (

Виктория , Гарант
Danik
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:44

  Yuri_61 написав:чому зараз на цьому форумі не обговорюється вплив ОВДП на курс долара?
раніше цьому приділяли дуже дуже багато уваги.
я в своїх розрахунках реального курсу долара в Україні їх, нажаль, не враховував, а потрібно це робити.
31,5 в мене вийшов курс на сьогодні, який відповідає основним макроекономічним показникам на сьогодні

чи ОВДП враховується у зведеному платіжному балансі, якщо так, то я і їх врахував вплив на курс доляра

31,5

а самі розрахунки, дасте? ;)

бо мій приблизний розрахунок вийшов на цифри Зебри - 50-55.

ps поки що мені вистачає сайту НБУ - я більше по табличних даних :)
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 17 гру, 2022 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:47

  Danik написав:
  mihasik написав:
  Danik написав:Киев пошли приемы по 40.00

39.92, по 40 не нашёл (

Виктория , Гарант

Значит поднялся, менял Виктория, в 13.00.
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:47

  Shaman написав:бо мій приблизний розрахунок вийшов на цифри Зебри - 50-55.

В мене також десь 50 виходить
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:50

  Shaman написав:
  Yuri_61 написав:31,5

а самі розрахунки, дасте? ;)

бо мій приблизний розрахунок вийшов на цифри Зебри - 50-55.

ps поки що мені вистачає сайту НБУ - я більше по табличних даних :)


не нехуйте графіками, вони допомагають наочно побачити динаміку показників.
розрахунки підготовлю пізніше, я щось застудився, не дуже гарно почуваюся.
одна розумна людина сказала, що головне у прогнозаі курсів валют - це динаміка змін показників, а не їх абсолютне значення.
і ще я ніколи не забуду: купують активи, товари (а долар це товар в Україні) коли ціна на товар падає, а не коли зростає, або знаходиться на одному рівні.
Потрібно чекати, як тигр у кущах на свою жетртву. довго, зниження курсу долара, а це неодмінно будеться, на цьому збудована валютна спекуляція

а до розрахунків реального курсу долара я злий, бо це мої гроші і я не збираюся їх марно витрачати. А картину можна побачити. та я її бачу. 24 роки спостерігання за валютним ринком даремно не пройшли
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 17 гру, 2022 18:04, всього редагувалось 3 разів.
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