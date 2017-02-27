А хіба вони зараз когось дивують? в банкоматах я тільки їх і бачу, народ пачками знімає
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 гру, 2022 16:50
Додано: Суб 17 гру, 2022 16:59
Зайшов на сайт НАБУ (Національне антикорупційне бюро України)
там звітують "в дохід держави стягнули частину майна і коштів, арештованих у справі за обвинуваченням колишнього президента України та його сина у заволодінні резиденцією «Межигір'я». Таке рішення 12 грудня 2022 року ухвалив ВАКС". Як кажуть не минуло і 10 років, ще щось розслідують, скеровують і т.д.
Ну конфіскованого малувато для укріплення грн.
Додано: Суб 17 гру, 2022 17:04
Re: Валютний ринок в контексті ДС
а що з грошима?
а бачимо наступну картину, що в грудні витрати грошей прискорилися.
бюджет в листопаді додав в банківську систему 126 ярдів грн, а за половину грудня - 124 ярда грн.
НБУ за рахунок продажу валюти прибрав ліквідності в листопаді на 58 ярдів грн, за пів грудня - 55 ярдів грн.
Тому зростання грошей листопад - 44 ярди грн, грудень - вже 58 ярдів грн й майже сягнули рівня 490 ярдів грн.
при цьому майже не було повернення рефінансу - в грудні всього 1,5 ярда грн проти 10,5 ярдів в листопаді. в кеш за листопад перейшло 21 ярд грн, за грудень - 13 ярдів грн
Додано: Суб 17 гру, 2022 17:21
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Шаману і решті зацікавленим
набираєте у гуглі "макроекономічні показники НАБУ"
зліва буде меню
є багато цікавого для допитливого розуму
багато цікавого дізнаєтесь.
зверніть увагу на пункт меню "реальний сектор" і т.д.
не очікував від сайту НАБУ таку кількість важливої економічний інформації
це навіть краще сайта НБУ в деякій мірі
але дані сайту НБУ теж приймаються до уваги (типу: продаж - купівля валюти населенню по місяцях, багато іншого.
і ось в мене виходить згідно моїх розрахунків на підставі інформації про фінасові та економічні показники в Україні, що реальний курс доляра складає на сьогодні 31,5, а не за 40, як в комерційних банках (не онлайн купівля на депозит 6 місяців - це ризиково, імхо, зараз
дуже і дуже безцінна інформація на сайті набу (інтерактивні графіки за періоди, починаючи з 2000 року.
безцінна інформація!
Додано: Суб 17 гру, 2022 17:41
Додано: Суб 17 гру, 2022 17:44
а самі розрахунки, дасте?
бо мій приблизний розрахунок вийшов на цифри Зебри - 50-55.
ps поки що мені вистачає сайту НБУ - я більше по табличних даних
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 17 гру, 2022 17:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 гру, 2022 17:47
Додано: Суб 17 гру, 2022 17:47
Додано: Суб 17 гру, 2022 17:50
не нехуйте графіками, вони допомагають наочно побачити динаміку показників.
розрахунки підготовлю пізніше, я щось застудився, не дуже гарно почуваюся.
одна розумна людина сказала, що головне у прогнозаі курсів валют - це динаміка змін показників, а не їх абсолютне значення.
і ще я ніколи не забуду: купують активи, товари (а долар це товар в Україні) коли ціна на товар падає, а не коли зростає, або знаходиться на одному рівні.
Потрібно чекати, як тигр у кущах на свою жетртву. довго, зниження курсу долара, а це неодмінно будеться, на цьому збудована валютна спекуляція
а до розрахунків реального курсу долара я злий, бо це мої гроші і я не збираюся їх марно витрачати. А картину можна побачити. та я її бачу. 24 роки спостерігання за валютним ринком даремно не пройшли
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 17 гру, 2022 18:04, всього редагувалось 3 разів.
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