а більш розгорнуто можете про макроекономічні показники? що мається на увазі?
Зайшов на сайт НАБУ (Національне антикорупційне бюро України) https://nabu.gov.ua/ там звітують "в дохід держави стягнули частину майна і коштів, арештованих у справі за обвинуваченням колишнього президента України та його сина у заволодінні резиденцією «Межигір'я». Таке рішення 12 грудня 2022 року ухвалив ВАКС". Як кажуть не минуло і 10 років, ще щось розслідують, скеровують і т.д. Ну конфіскованого малувато для укріплення грн.
Yuri_61 написав:чому зараз на цьому форумі не обговорюється вплив ОВДП на курс долара? раніше цьому приділяли дуже дуже багато уваги. я в своїх розрахунках реального курсу долара в Україні їх, нажаль, не враховував, а потрібно це робити. 31,5 в мене вийшов курс на сьогодні, який відповідає основним макроекономічним показникам на сьогодні
чи ОВДП враховується у зведеному платіжному балансі, якщо так, то я і їх врахував вплив на курс доляра
31,5
а самі розрахунки, дасте?
бо мій приблизний розрахунок вийшов на цифри Зебри - 50-55.
ps поки що мені вистачає сайту НБУ - я більше по табличних даних
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 17 гру, 2022 17:47, всього редагувалось 1 раз.