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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 гру, 2022 21:35
За тиждень 12 по 16 грудня Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку 841,42 млн доларів і купив 7,3 млн доларів.
Про це свідчать дані НБУ.
отже допомога заходу розлітається все швидше
цікаво що це за імпорт шо так стрімко зростає в обсягах, при тому що економіка скорочується щодня в умовах дефіцита струму
можна тільки уявити щоб нас чекало як би американці вирішили не зайняти активну позицію, як це було в 2014
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R12
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Додано: Суб 17 гру, 2022 21:58
R12 написав:
За тиждень 12 по 16 грудня Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку 841,42 млн доларів і купив 7,3 млн доларів.
Про це свідчать дані НБУ.
отже допомога заходу розлітається все швидше
цікаво що це за імпорт шо так стрімко зростає в обсягах, при тому що економіка скорочується щодня в умовах дефіцита струму
можна тільки уявити щоб нас чекало як би американці вирішили не зайняти активну позицію, як це було в 2014
що скорочується виробництво, то й збільшується імпорт - ті ж соки.
а генератори?
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Додано: Суб 17 гру, 2022 22:31
R12 написав:
можна тільки уявити щоб нас чекало як би американці вирішили не зайняти активну позицію, як це було в 2014
Рефінанс за відкати і вивід на лондони, якщо так цинічно не каруселити, то дають доларів скільки треба, все просто як апельсин.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 09:53
alex lem написав:
Думаєте схема ,,випрошування,, лайків-плюсів Успіх-а зломилася?
Значною мірою. Але не повністю. Як тільки це станеться повністю, пацієнт відразу роздивиться тему, де писати.
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