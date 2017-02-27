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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10177101781017910180

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 123
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
15%
18
40,00-40,50
28%
34
40,50-41,00
16%
20
41,00-41,50
8%
10
41,50-42,00
7%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
13
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 21:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

За тиждень 12 по 16 грудня Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку 841,42 млн доларів і купив 7,3 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.


отже допомога заходу розлітається все швидше
цікаво що це за імпорт шо так стрімко зростає в обсягах, при тому що економіка скорочується щодня в умовах дефіцита струму

можна тільки уявити щоб нас чекало як би американці вирішили не зайняти активну позицію, як це було в 2014
R12
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 21:58

  R12 написав:За тиждень 12 по 16 грудня Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку 841,42 млн доларів і купив 7,3 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.


отже допомога заходу розлітається все швидше
цікаво що це за імпорт шо так стрімко зростає в обсягах, при тому що економіка скорочується щодня в умовах дефіцита струму

можна тільки уявити щоб нас чекало як би американці вирішили не зайняти активну позицію, як це було в 2014

що скорочується виробництво, то й збільшується імпорт - ті ж соки.
а генератори?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 22:31

  R12 написав:
можна тільки уявити щоб нас чекало як би американці вирішили не зайняти активну позицію, як це було в 2014

Рефінанс за відкати і вивід на лондони, якщо так цинічно не каруселити, то дають доларів скільки треба, все просто як апельсин.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 09:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  alex lem написав:Думаєте схема ,,випрошування,, лайків-плюсів Успіх-а зломилася?

Значною мірою. Але не повністю. Як тільки це станеться повністю, пацієнт відразу роздивиться тему, де писати.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 12:04

  Hotab написав:
  alex lem написав:Думаєте схема ,,випрошування,, лайків-плюсів Успіх-а зломилася?

Значною мірою. Але не повністю. Як тільки це станеться повністю, пацієнт відразу роздивиться тему, де писати.


лайки- зараз це просто увага (і повага) до людини,
дорослі як діти-зовні тверді, а в середині- м'які

додавайте лайків, не шкодуйте (не гроші)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 13:25

Запорожье на 12:00
40,05/40,25
42,10/42,20
сдал ещё "долларов" по 43,40
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 13:55

  edvardd написав:Запорожье на 12:00
40,05/40,25
42,10/42,20
сдал ещё "долларов" по 43,40

Зранку доляр 40/40,15. Зараз 40,05/40.2
,,Гарно,, Ви рахуєте. :D Скільки ж тоді по вашому вийде як я поздавав з неділю назад по 40,05 долари, куплені давно ще по 27 гривнів ? :lol:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 14:58

  alex lem написав:
  edvardd написав:Запорожье на 12:00
40,05/40,25
42,10/42,20
сдал ещё "долларов" по 43,40

Зранку доляр 40/40,15. Зараз 40,05/40.2
,,Гарно,, Ви рахуєте. :D Скільки ж тоді по вашому вийде як я поздавав з неділю назад по 40,05 долари, куплені давно ще по 27 гривнів ? :lol:


рахувати профіт марна трата часу

треба знати баланс (тобто залишки) і на скільки цього вистачить
бажано, щоб на довго, років на 5-10 (або до кінця війни)

39,95-40,15
41,80-42,00
prodigy
 
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  #<1 ... 10177101781017910180
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