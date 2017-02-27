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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 гру, 2022 21:35
За тиждень 12 по 16 грудня Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку 841,42 млн доларів і купив 7,3 млн доларів.
Про це свідчать дані НБУ.
отже допомога заходу розлітається все швидше
цікаво що це за імпорт шо так стрімко зростає в обсягах, при тому що економіка скорочується щодня в умовах дефіцита струму
можна тільки уявити щоб нас чекало як би американці вирішили не зайняти активну позицію, як це було в 2014
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R12
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Додано: Суб 17 гру, 2022 21:58
R12 написав:
За тиждень 12 по 16 грудня Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку 841,42 млн доларів і купив 7,3 млн доларів.
Про це свідчать дані НБУ.
отже допомога заходу розлітається все швидше
цікаво що це за імпорт шо так стрімко зростає в обсягах, при тому що економіка скорочується щодня в умовах дефіцита струму
можна тільки уявити щоб нас чекало як би американці вирішили не зайняти активну позицію, як це було в 2014
що скорочується виробництво, то й збільшується імпорт - ті ж соки.
а генератори?
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Shaman
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Додано: Суб 17 гру, 2022 22:31
R12 написав:
можна тільки уявити щоб нас чекало як би американці вирішили не зайняти активну позицію, як це було в 2014
Рефінанс за відкати і вивід на лондони, якщо так цинічно не каруселити, то дають доларів скільки треба, все просто як апельсин.
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somilitark
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Додано: Нед 18 гру, 2022 09:53
alex lem написав:
Думаєте схема ,,випрошування,, лайків-плюсів Успіх-а зломилася?
Значною мірою. Але не повністю. Як тільки це станеться повністю, пацієнт відразу роздивиться тему, де писати.
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Hotab
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Додано: Нед 18 гру, 2022 12:04
Hotab написав: alex lem написав:
Думаєте схема ,,випрошування,, лайків-плюсів Успіх-а зломилася?
Значною мірою. Але не повністю. Як тільки це станеться повністю, пацієнт відразу роздивиться тему, де писати.
лайки- зараз це просто увага (і повага) до людини,
дорослі як діти-зовні тверді, а в середині- м'які
додавайте лайків, не шкодуйте (не гроші)
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Додано: Нед 18 гру, 2022 13:25
Запорожье на 12:00
40,05/40,25
42,10/42,20
сдал ещё "долларов" по 43,40
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edvardd
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Додано: Нед 18 гру, 2022 13:55
edvardd написав:
Запорожье на 12:00
40,05/40,25
42,10/42,20
сдал ещё "долларов" по 43,40
Зранку доляр 40/40,15. Зараз 40,05/40.2
,,Гарно,, Ви рахуєте.
Скільки ж тоді по вашому вийде як я поздавав з неділю назад по 40,05 долари, куплені давно ще по 27 гривнів ?
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alex lem
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Додано: Нед 18 гру, 2022 14:58
alex lem написав: edvardd написав:
Запорожье на 12:00
40,05/40,25
42,10/42,20
сдал ещё "долларов" по 43,40
Зранку доляр 40/40,15. Зараз 40,05/40.2
,,Гарно,, Ви рахуєте.
Скільки ж тоді по вашому вийде як я поздавав з неділю назад по 40,05 долари, куплені давно ще по 27 гривнів ?
рахувати профіт марна трата часу
треба знати баланс (тобто залишки) і на скільки цього вистачить
бажано, щоб на довго, років на 5-10 (або до кінця війни)
39,95-40,15
41,80-42,00
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