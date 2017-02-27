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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 гру, 2022 17:51
alex lem написав: edvardd написав:
Запорожье на 12:00
40,05/40,25
42,10/42,20
сдал ещё "долларов" по 43,40
Зранку доляр 40/40,15. Зараз 40,05/40.2
,,Гарно,, Ви рахуєте.
Скільки ж тоді по вашому вийде як я поздавав з неділю назад по 40,05 долари, куплені давно ще по 27 гривнів ?
в сентябре менял доллар-евро по 0,97, сейчас сдал часть евро по 42,10/0,97=43,40 , такая схема, если пересчитать сентябрьский доллар...потом евро упадёт, опять перезайду в евро...
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