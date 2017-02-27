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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10177101781017910180

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 123
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
15%
18
40,00-40,50
28%
34
40,50-41,00
16%
20
41,00-41,50
8%
10
41,50-42,00
7%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
13
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 14:58

  alex lem написав:
  edvardd написав:Запорожье на 12:00
40,05/40,25
42,10/42,20
сдал ещё "долларов" по 43,40

Зранку доляр 40/40,15. Зараз 40,05/40.2
,,Гарно,, Ви рахуєте. :D Скільки ж тоді по вашому вийде як я поздавав з неділю назад по 40,05 долари, куплені давно ще по 27 гривнів ? :lol:


рахувати профіт марна трата часу

треба знати баланс (тобто залишки) і на скільки цього вистачить
бажано, щоб на довго, років на 5-10 (або до кінця війни)

39,95-40,15
41,80-42,00
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 15:08

  Yuri_61 написав:чому зараз на цьому форумі не обговорюється вплив ОВДП на курс долара?
раніше цьому приділяли дуже дуже багато уваги.
я в своїх розрахунках реального курсу долара в Україні їх, нажаль, не враховував, а потрібно це робити.
31,5 в мене вийшов курс на сьогодні, який відповідає основним макроекономічним показникам на сьогодні

чи ОВДП враховується у зведеному платіжному балансі, якщо так, то я і їх врахував вплив на курс доляра

31,5

Овдп наче ближче до мб, ніж до чр
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 15:11

  R12 написав:За тиждень 12 по 16 грудня Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку 841,42 млн доларів і купив 7,3 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.


отже допомога заходу розлітається все швидше
цікаво що це за імпорт шо так стрімко зростає в обсягах, при тому що економіка скорочується щодня в умовах дефіцита струму

То наш тематичний клуб
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 17:51

  alex lem написав:
  edvardd написав:Запорожье на 12:00
40,05/40,25
42,10/42,20
сдал ещё "долларов" по 43,40

Зранку доляр 40/40,15. Зараз 40,05/40.2
,,Гарно,, Ви рахуєте. :D Скільки ж тоді по вашому вийде як я поздавав з неділю назад по 40,05 долари, куплені давно ще по 27 гривнів ? :lol:

в сентябре менял доллар-евро по 0,97, сейчас сдал часть евро по 42,10/0,97=43,40 , такая схема, если пересчитать сентябрьский доллар...потом евро упадёт, опять перезайду в евро...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 22:02

Валютний ринок

Мелітополь
$ 48—51 (старий бакс) новий бакс 53 грн.
€ 47—50
За безнал дають 25% доплати.

Ближче до нового року $ буде 55, а може й 60. :shock:

Дуже дивна тенденція — міняють старий бакс на новий з доплатою 2 грн на 1$!

Профіт на порожньому місці.
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 22:31

  knoppixx написав:Мелітополь
$ 48—51 (старий бакс) новий бакс 53 грн.
€ 47—50
За безнал дають 25% доплати.

Ближче до нового року $ буде 55, а може й 60. :shock:

Дуже дивна тенденція — міняють старий бакс на новий з доплатою 2 грн на 1$!

Профіт на порожньому місці.


Что-то купюры старого образца совсем стали непопулярными
в обменках носом крутят от них даже если хорошее качество банкноты
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 23:41

  emeta написав:Что-то купюры старого образца совсем стали непопулярными
в обменках носом крутят от них даже если хорошее качество банкноты

Користуйтеся іншою обмінкою.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 23:45

emeta
В Киеве таких проблем не наблюдал, только если с надписями или сильно потертые.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 23:46

  emeta написав:
  knoppixx написав:Мелітополь
$ 48—51 (старий бакс) новий бакс 53 грн.
€ 47—50
За безнал дають 25% доплати.

Ближче до нового року $ буде 55, а може й 60. :shock:

Дуже дивна тенденція — міняють старий бакс на новий з доплатою 2 грн на 1$!

Профіт на порожньому місці.


Что-то купюры старого образца совсем стали непопулярными
в обменках носом крутят от них даже если хорошее качество банкноты

у меня подряд по номерам маленьких портретов пачка,в банке с радостью принимают
Мизантрóп
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