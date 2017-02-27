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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 гру, 2022 14:58
alex lem написав: edvardd написав:
Запорожье на 12:00
40,05/40,25
42,10/42,20
сдал ещё "долларов" по 43,40
Зранку доляр 40/40,15. Зараз 40,05/40.2
,,Гарно,, Ви рахуєте.
Скільки ж тоді по вашому вийде як я поздавав з неділю назад по 40,05 долари, куплені давно ще по 27 гривнів ?
рахувати профіт марна трата часу
треба знати баланс (тобто залишки) і на скільки цього вистачить
бажано, щоб на довго, років на 5-10 (або до кінця війни)
39,95-40,15
41,80-42,00
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Додано: Нед 18 гру, 2022 15:08
Yuri_61 написав:
чому зараз на цьому форумі не обговорюється вплив ОВДП на курс долара?
раніше цьому приділяли дуже дуже багато уваги.
я в своїх розрахунках реального курсу долара в Україні їх, нажаль, не враховував, а потрібно це робити.
31,5 в мене вийшов курс на сьогодні, який відповідає основним макроекономічним показникам на сьогодні
чи ОВДП враховується у зведеному платіжному балансі, якщо так, то я і їх врахував вплив на курс доляра31,5
Овдп наче ближче до мб, ніж до чр
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Додано: Нед 18 гру, 2022 15:11
R12 написав:
За тиждень 12 по 16 грудня Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку 841,42 млн доларів і купив 7,3 млн доларів.
Про це свідчать дані НБУ.
отже допомога заходу розлітається все швидшецікаво що це за імпорт шо так стрімко зростає в обсягах
, при тому що економіка скорочується щодня в умовах дефіцита струму
То наш тематичний клуб
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Додано: Нед 18 гру, 2022 17:51
alex lem написав: edvardd написав:
Запорожье на 12:00
40,05/40,25
42,10/42,20
сдал ещё "долларов" по 43,40
Зранку доляр 40/40,15. Зараз 40,05/40.2
,,Гарно,, Ви рахуєте.
Скільки ж тоді по вашому вийде як я поздавав з неділю назад по 40,05 долари, куплені давно ще по 27 гривнів ?
в сентябре менял доллар-евро по 0,97, сейчас сдал часть евро по 42,10/0,97=43,40 , такая схема, если пересчитать сентябрьский доллар...потом евро упадёт, опять перезайду в евро...
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Додано: Нед 18 гру, 2022 22:02
Мелітополь
$ 48—51 (старий бакс) новий бакс 53 грн.
€ 47—50
За безнал дають 25% доплати.
Ближче до нового року $ буде 55, а може й 60.
Дуже дивна тенденція — міняють старий бакс на новий з доплатою 2 грн на 1$!
Профіт на порожньому місці.
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knoppixx
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Додано: Нед 18 гру, 2022 22:31
knoppixx написав:
Мелітополь
$ 48—51 (старий бакс) новий бакс 53 грн.
€ 47—50
За безнал дають 25% доплати.
Ближче до нового року $ буде 55, а може й 60.
Дуже дивна тенденція — міняють старий бакс на новий з доплатою 2 грн на 1$!
Профіт на порожньому місці.
Что-то купюры старого образца совсем стали непопулярными
в обменках носом крутят от них даже если хорошее качество банкноты
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emeta
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Додано: Нед 18 гру, 2022 23:41
emeta написав:
Что-то купюры старого образца совсем стали непопулярными
в обменках носом крутят от них даже если хорошее качество банкноты
Користуйтеся іншою обмінкою.
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sergey_sryvkin
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Додано: Нед 18 гру, 2022 23:45
emeta
В Киеве таких проблем не наблюдал, только если с надписями или сильно потертые.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 23:46
emeta написав: knoppixx написав:
Мелітополь
$ 48—51 (старий бакс) новий бакс 53 грн.
€ 47—50
За безнал дають 25% доплати.
Ближче до нового року $ буде 55, а може й 60.
Дуже дивна тенденція — міняють старий бакс на новий з доплатою 2 грн на 1$!
Профіт на порожньому місці.
Что-то купюры старого образца совсем стали непопулярными
в обменках носом крутят от них даже если хорошее качество банкноты
у меня подряд по номерам маленьких портретов пачка,в банке с радостью принимают
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Додано: Пон 19 гру, 2022 07:50
knoppixx написав:
Мелітополь
$ 48—51 (старий бакс) новий бакс 53 грн.
€ 47—50
За безнал дають 25% доплати.
В Мелитополе карточками рассчитаться реально?
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