|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 гру, 2022 11:02
А смысл? Если выгодней обналичить и получить ±20% и рассчитаться наличкой. В крупных магазинах расчёт рус картой.
-
дэн
-
-
- Повідомлень: 58
- З нами з: 28.07.14
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 гру, 2022 11:03
А смысл? Если выгодней обналичить и получить ±20% и рассчитаться наличкой. В крупных магазинах расчёт рус картой.
-
дэн
-
-
- Повідомлень: 58
- З нами з: 28.07.14
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 гру, 2022 11:39
дэн написав:
В крупных магазинах расчёт рус картой.
И все же. Карточкой Приват в торговой сети заплатить можно?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8145
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 807 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|31727
|35290829
|
|
|1698
|12604431
|
|
|7975
|22875698
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|