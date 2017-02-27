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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10178101791018010181

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 123
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
15%
18
40,00-40,50
28%
34
40,50-41,00
16%
20
41,00-41,50
8%
10
41,50-42,00
7%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
13
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 11:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А смысл? Если выгодней обналичить и получить ±20% и рассчитаться наличкой. В крупных магазинах расчёт рус картой.
дэн
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 11:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  дэн написав:В крупных магазинах расчёт рус картой.


И все же. Карточкой Приват в торговой сети заплатить можно?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 11:45

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На пошедшей неделе новый тендерный рефинанс не выдавался, было только плановое погашение. На неделе также был досрочный возврат.
В итоге возврат тендерного рефинанса составил на 2.21 млрд. грн. (неделей ранее 0.239 млрд. грн.). Вернулись к обычным показателям.
Суточный рефинанс на протяжении недели не выдавался.

В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 30.805 млрд. грн. (неделей ранее 21.448 млрд. грн.)

На прошедшей неделе, в пятницу, НБУ купил военные облигации на 15 млрд.грн. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 400 млрд. Годовой план выполнен.


Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 18.015 млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 6.687 млрд. грн). Благодаря повышенному объему валютных интервенций, выведенная сумма оказалась весьма существенной, несмотря на эмиссию за счет покупки облигаций.

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 263.567 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 495.382 млрд. грн. (неделей ранее 453.01 млрд. грн.)

Расходы казначейства превысили доходы на 79.78 млрд. грн. (неделей ранее 55.276 млрд. грн.) Расходы выше обычных. Не уверен, что сейчас это работает, но есть соблазн вспомнить традиционное повышение расходов в конце года. Также есть соблазн связать крупные расходы в понедельник со всплеском спроса на МБ, но это совсем уж домыслы.

За неделю было обналичено 6.479 млрд. грн. (неделей ранее 5.641 млрд. грн.) Спрос на наличные остается высоким, что огорчает, но не удивляет, учитывая ситуацию в энергетике.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 7,30;
Продал – 841.42.
Объем интервенций совсем немного не дотянул до сентябрьского рекорда. НБУ всю неделю продавал немалые но и не выходящие за рамки привычных суммы. Серьезное повышение общего результата вызвано однодневным всплеском спроса.

Неделя получилась достаточно тяжелая по всем показателям. Особое беспокойство, как и раньше, вызывает продолжающееся накопление в банках непристроенных в дело денег. Пока будем сохранять оптимизм и попытаемся все списать на конец года :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 11:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Шо, так спешили конверт-депо открыть?

ага
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 12:03

  Investor_K написав:
  дэн написав:В крупных магазинах расчёт рус картой.


И все же. Карточкой Приват в торговой сети заплатить можно?
В некоторых мелких можно было, за крупный не знаю.
дэн
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 12:05

Запорожье
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edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 15:32

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............19.12.2022..........20.12.2022
дата розрахунку..............16.12.2022...........19.12.2022
Євро.................................38,8377................38,7865...-0.13%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0607 (вчера 1.0621)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.60 (вчера 104.58)
И вновь не происходит ничего
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 16:22

Кілька членів правління НБУ допускають зниження облікової ставки уже в 2023 році
Вони очікують, що вже упродовж наступного року облікова ставка може знизитися на 2-4 в. п.

"Двоє з них зауважили, що бачать підстави для початку пом’якшення монетарних умов уже в першому півріччі 2023 року. На думку одного з учасників дискусії, НБУ наразі не працює в режимі класичного інфляційного таргетування, коли центробанк має реагувати на всі інфляційні шоки"
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 19:53

  emeta написав:
  knoppixx написав:Мелітополь
$ 48—51 (старий бакс) новий бакс 53 грн.
€ 47—50
За безнал дають 25% доплати.

Ближче до нового року $ буде 55, а може й 60. :shock:

Дуже дивна тенденція — міняють старий бакс на новий з доплатою 2 грн на 1$!

Профіт на порожньому місці.


Что-то купюры старого образца совсем стали непопулярными
в обменках носом крутят от них даже если хорошее качество банкноты

Уличные менялы берут. Я по 42-43 посливал тогда.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 20:14

  emeta написав:Что-то купюры старого образца совсем стали непопулярными в обменках носом крутят от них даже если хорошее качество банкноты

Які в вас купюри рахують старими - 1993 з малими портретами ? Чи всих років підряд, які не кольорові ?
alex lem
 
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