Додано: Пон 19 гру, 2022 11:45

На пошедшей неделе новый тендерный рефинанс не выдавался, было только плановое погашение. На неделе также был досрочный возврат.В итоге возврат тендерного рефинанса составил намлрд. грн. (неделей ранее 0.239 млрд. грн.). Вернулись к обычным показателям.Суточный рефинанс на протяжении недели не выдавался.В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборотамлрд. грн. (неделей ранее 21.448 млрд. грн.)На прошедшей неделе, в пятницу, НБУ купил военные облигации на 15 млрд.грн. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 400 млрд. Годовой план выполнен.Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составиломлрд. грн, (неделей ранее эмиссия 6.687 млрд. грн). Благодаря повышенному объему валютных интервенций, выведенная сумма оказалась весьма существенной, несмотря на эмиссию за счет покупки облигаций.Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составиламлрд. грн. (неделей ранее 453.01 млрд. грн.)Расходы казначейства превысили доходы намлрд. грн. (неделей ранее 55.276 млрд. грн.) Расходы выше обычных. Не уверен, что сейчас это работает, но есть соблазн вспомнить традиционное повышение расходов в конце года. Также есть соблазн связать крупные расходы в понедельник со всплеском спроса на МБ, но это совсем уж домыслы.За неделю было обналиченомлрд. грн. (неделей ранее 5.641 млрд. грн.) Спрос на наличные остается высоким, что огорчает, но не удивляет, учитывая ситуацию в энергетике.Результаты интервенций НБУ за неделю:Купил – 7,30;Продал – 841.42.Объем интервенций совсем немного не дотянул до сентябрьского рекорда. НБУ всю неделю продавал немалые но и не выходящие за рамки привычных суммы. Серьезное повышение общего результата вызвано однодневным всплеском спроса.Неделя получилась достаточно тяжелая по всем показателям. Особое беспокойство, как и раньше, вызывает продолжающееся накопление в банках непристроенных в дело денег. Пока будем сохранять оптимизм и попытаемся все списать на конец года