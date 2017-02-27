emeta написав:Что-то купюры старого образца совсем стали непопулярными в обменках носом крутят от них даже если хорошее качество банкноты
Які в вас купюри рахують старими - 1993 з малими портретами ? Чи всих років підряд, які не кольорові ?
краще 2017 року випуску або ще новіші купувати долари. в багатьох країн світу навіть долари новітнього зразка з 3D стрічкою, але 2009 року не приймають. ось таке чув. а в загалі то чув , що в Україні приймають долари починаючи з 2006 року. А у мене є дна купюра 2004 року дуже в гарному стані.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 19 гру, 2022 21:06, всього редагувалось 1 раз.
alex lem написав:Тут хоч треба радіти що в умовах війни не друкують нові гроші в 2, 5 або 10 тисяч. А тільки сотки на зміну витертому подертому ,,папіру,,
За це потрібно дякувати тому, що поширились електронні гроші на карточках.
Пишний наголосив : "Ми розуміємо, що виклики 2022 року багато в чому пов'язані з рекордною емісією, майже 400 млрд грн. Ситуація створена в тому числі у зв'язку з достатньо неритмічним надходженням міжнародної допомоги, розмір якої на кінець року може сягнути майже 31 млрд доларів. https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 83871.html
Якби не карточки, то навряд би чемоданами видавали по теперішніх номіналах, а 10000 освоїли би точно. Колись до широкого поширення карточок НБУ декларував, що середня зарплата має відповідати 2 купюрами найбільшого номіналу.