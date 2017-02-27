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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10180101811018210183>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 124
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
15%
18
40,00-40,50
27%
34
40,50-41,00
17%
21
41,00-41,50
8%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
13
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 21:00

  alex lem написав:
  emeta написав:Что-то купюры старого образца совсем стали непопулярными в обменках носом крутят от них даже если хорошее качество банкноты

Які в вас купюри рахують старими - 1993 з малими портретами ? Чи всих років підряд, які не кольорові ?


краще 2017 року випуску або ще новіші купувати долари.
в багатьох країн світу навіть долари новітнього зразка з 3D стрічкою, але 2009 року не приймають. ось таке чув.
а в загалі то чув , що в Україні приймають долари починаючи з 2006 року. А у мене є дна купюра 2004 року дуже в гарному стані.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 19 гру, 2022 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 21:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  alex lem написав:Тут хоч треба радіти що в умовах війни не друкують нові гроші в 2, 5 або 10 тисяч. А тільки сотки на зміну витертому подертому ,,папіру,,

За це потрібно дякувати тому, що поширились електронні гроші на карточках.
Пишний наголосив :
"Ми розуміємо, що виклики 2022 року багато в чому пов'язані з рекордною емісією, майже 400 млрд грн. Ситуація створена в тому числі у зв'язку з достатньо неритмічним надходженням міжнародної допомоги, розмір якої на кінець року може сягнути майже 31 млрд доларів. https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 83871.html

Якби не карточки, то навряд би чемоданами видавали по теперішніх номіналах, а 10000 освоїли би точно. Колись до широкого поширення карточок НБУ декларував, що середня зарплата має відповідати 2 купюрами найбільшого номіналу.
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Є місцями термінали. Можна розрахуватись перерахунком коштів з карти на картку
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 22:37

  alex lem написав:
  emeta написав:Что-то купюры старого образца совсем стали непопулярными в обменках носом крутят от них даже если хорошее качество банкноты

Які в вас купюри рахують старими - 1993 з малими портретами ? Чи всих років підряд, які не кольорові ?


Все не цветные
Сегодня в двух обменках предложили заниженный курс
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 22:56

  alex lem написав: Які в вас купюри рахують старими - 1993 з малими портретами ? Чи всих років підряд, які не кольорові ?

Вважають.
не кольорові.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 06:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:ось таке чув.
  Yuri_61 написав:а в загалі то чув

А я чув, що розповсюджувати на фінансовому форумі плітки не личить українцям які поважають себе і тих хто їх читає :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 09:37

  emeta написав:
  alex lem написав:
  emeta написав:Что-то купюры старого образца совсем стали непопулярными в обменках носом крутят от них даже если хорошее качество банкноты

Які в вас купюри рахують старими - 1993 з малими портретами ? Чи всих років підряд, які не кольорові ?


Все не цветные
Сегодня в двух обменках предложили заниженный курс

То може такі ,,обмінки,, хитрож.опі? Здавав недавно. В тирнеті тільки написали 40,05. Заходжу, ніяких курсів не висить. Питаю, за скільки доляри приймаєте? 39,8. А ну тоді допобачення.,,Ой, а какая у вас сумма.Тогда по 40,05,, :D
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 10:25

Про синенькі долярчики... ;)

Я своїй дружині чітко дав вказівку, щоб конвертаційні долярчики забирала з банків тільки за таких умов(і перші 2 пункти дружина озвучувала зразу ж у вікні каси) >>>
1. Рік випуску від 2000-го і вище!
2. Не потерті(хіба трішечки), не надірвані, без штампиків/написиів/бруду і т.п.
3. Якщо є тільки частина "нормальних/чистих", а решта "сміття", то забирати лише "нормальні", а сміття - ні в якому разі не брати, а сказати касирці, що завтра прийдеш за рештою і щоб були нормальні!

Тож - моя дружина вже десь 7-8 разів забирала з конверт-депо долярчики - і жодного разу не було проблем!
(раз було, що одна "сотка" з 1996р - то дружина попросила замінити і їй зразу ж замінили на новішшу)
А так, то каже, що переважно видавали "синенькими"👍💰(які зразу ж несла "за ріг" в обмінку(здавала) - і знову заходила в банк/на "друге коло" депо)💰

Тож - "Успіх завжди там, де ним вміють ділитись!"©®™ ;)
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 13:35

знаю в киеве обменки, где даже со скотчем (если аккуратный) берут без дисконта.

а вообще я стараюсь такими купюрами выдавать зп, а себе оставляю хорошие.
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