"Ось тому нас і не люблять!" (с) анекдот
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 гру, 2022 14:08
Додано: Вів 20 гру, 2022 19:41
У Сибарита наверное нету света, но судя по последним сообщениям это лучше, чем наличие у тебя не синих, с маленьким портретом, потёртых долларов.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 20 грудня 2022 року, до державного бюджету залучено 13 641 185 504,63 грн (за курсом НБУ).
Додано: Вів 20 гру, 2022 20:14
Після обід по доляру 40,1/40,25
Здавав 40,05 та й чекав курсу більше 40 на прийом, ще крутили мозги щоб дешевше взяти. З кольоровими долярчиками важче розлучатися, яка жаль. Пішли на каруселі у клЮбі 100.
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