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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10180101811018210183

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 125
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
14%
18
40,00-40,50
27%
34
40,50-41,00
17%
21
41,00-41,50
8%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
13
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 14:08

  Moneta написав:знаю в киеве обменки, где даже со скотчем (если аккуратный) берут без дисконта.

а вообще я стараюсь такими купюрами выдавать зп, а себе оставляю хорошие.



"Ось тому нас і не люблять!" (с) анекдот
finuser521
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 19:41

У Сибарита наверное нету света, но судя по последним сообщениям это лучше, чем наличие у тебя не синих, с маленьким портретом, потёртых долларов. :)
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 20 грудня 2022 року, до державного бюджету залучено 13 641 185 504,63 грн (за курсом НБУ).
https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-rezultati-aukcioniv
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 20:14

Після обід по доляру 40,1/40,25
Здавав 40,05 та й чекав курсу більше 40 на прийом, ще крутили мозги щоб дешевше взяти. З кольоровими долярчиками важче розлучатися, яка жаль. Пішли на каруселі у клЮбі 100.
alex lem
 
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