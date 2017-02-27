RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10180101811018210183

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 125
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
14%
18
40,00-40,50
27%
34
40,50-41,00
17%
21
41,00-41,50
8%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
13
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 14:08

  Moneta написав:знаю в киеве обменки, где даже со скотчем (если аккуратный) берут без дисконта.

а вообще я стараюсь такими купюрами выдавать зп, а себе оставляю хорошие.



"Ось тому нас і не люблять!" (с) анекдот
finuser521
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 29.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 19:41

У Сибарита наверное нету света, но судя по последним сообщениям это лучше, чем наличие у тебя не синих, с маленьким портретом, потёртых долларов. :)
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 20 грудня 2022 року, до державного бюджету залучено 13 641 185 504,63 грн (за курсом НБУ).
https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-rezultati-aukcioniv
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 835
З нами з: 23.01.16
Подякував: 5205 раз.
Подякували: 925 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 20:14

Після обід по доляру 40,1/40,25
Здавав 40,05 та й чекав курсу більше 40 на прийом, ще крутили мозги щоб дешевше взяти. З кольоровими долярчиками важче розлучатися, яка жаль. Пішли на каруселі у клЮбі 100.
alex lem
 
Повідомлень: 2438
З нами з: 25.12.08
Подякував: 117 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:55

  Игорь Алексеевич написав:
  Qwerty написав:
  Игорь Алексеевич написав:Дадут не дадут, у каждого своя фантазия. Конкретно никто не знает, что будет не то что завтра или через час. Никто не знает, что в стране будет через минуту, когда под обстрелами две АЭС.

Так ви ж знаєте! Ви ж казали на осінь долар по 50! Чи передумали?! Сім п’ятниць на неділю це напевне про вас!

Посмотрел на календарь - написано ноябрь. У нас что уже зима началась? :P

Вже не тільки почалася зима, а вже 20 днів її пройшло! Де по 50? Чи вам кінець зими тепер треба?!
Qwerty
 
Повідомлень: 2732
З нами з: 25.02.15
Подякував: 343 раз.
Подякували: 661 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 22:02

  Ромасик написав:
Qwerty написав:
  Игорь Алексеевич написав:Увидим и 45 поздней осенью и 50 к ёлочке. :shock:

Зараз поздня осінь чи ше нє?!
Так мы 45 еще ранней осенью должны были увидеть. И биток по 28

Вже й чемпіонат світу закінчився, а такого курсу нема! І до Нового року не буде! А з битком… Он в штатах законопроект подали про заборону крипти! Так що тільки донизу! А золото доверху пішло! Десь багатобуквенний пропав, той любив в золото заганяти!
Qwerty
 
Повідомлень: 2732
З нами з: 25.02.15
Подякував: 343 раз.
Подякували: 661 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 22:06

  equinox написав:
  Zebra написав:я думаю по евро фактически может идти панический слив (маржин-колы и стопы крупных игроков на рынке), и этим сливом стоит воспользоваться, по таким ценам войти _частично_ котлетой в эту валюту можно

На мою думку, до весни євро буде падати. Всі очікують важку зиму у Європі і у нас, тож рости не буде.

Зараз росте! 1,006…[/quote]
а зараз вже падає)
Тренд не змінився, те що на маленьких свічках зробили відкат не означає зміну великого тренду.
1,034 не пробило, тож тренд не змінився.[/quote]
Тренд стабільний! Як і прогнозувалося! 1,0615!
Qwerty
 
Повідомлень: 2732
З нами з: 25.02.15
Подякував: 343 раз.
Подякували: 661 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10180101811018210183
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3172, 3173, 3174
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31735 35293377
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 гру, 2022 16:38
greenozon
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1698 12604818
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 17:50
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22876006
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2102)
20.12.2022 22:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.